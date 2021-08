FONDS VOOR AARDOLIEOPBRENGSTEN MOET SNEL WORDEN OPGEZET

Nu er aardolie offshore is gevonden, kunnen wij praten over heel veel geld, dat niet slechts aan ons toekomt, maar ook aan onze kinderen en kindskinderen. De generaties die na ons komen, zullen dan ook de vruchten van deze natuurlijke hulpbron kunnen plukken. De overheid moet er nu al over denken, wat zij zal doen om die welvaart waardevast en waardevol voor meerdere generaties te behouden. Er zijn genoeg voorbeelden over de gehele wereld; kijk maar naar Noorwegen en Chili, waar een opgezet welvaartsfonds ervoor zorgt dat generaties lang ervan kunnen genieten. Suriname verwacht alleen al vele miljarden USD te verdienen aan de ontwikkeling van de koolwaterstofbronnen die tot nu toe voor de kust van ons land zijn waargenomen. Met zoveel geld in het verschiet, rijst nu wel de vraag, hoe het land deze inkomsten zal besteden en wel ten gunste van het welzijn van de bevolking. Keerpunt vraagt zich daarom al geruime tijd af, wat gaan we doen met het geld, dat we over vijf jaar krijgen uit de aardolie- en gassector? We kunnen kijken naar Venezuela en zien hoe zaken niet moeten gaan. Wij zijn ook van mening, dat het Surinaamse volk geraadpleegd moet worden, niet alleen over het sparen in een welvaartsfonds, maar ook over het deel uit de opbrengsten dat zal worden geconsumeerd. Staatsolie met name heeft de afgelopen jaren tot nog toe enorme bedragen afgestaan aan de staat, en daarbij is het bedrijf volledig in handen van de Surinaamse overheid. De overheid verdient dik aan de opbrengsten uit het oliebedrijf. De Staat Suriname krijgt 36 procent winstbelasting over elke dollar die Staatsolie verdient. Het is conform de wet, dat er 36 procent winstbelasting moet worden afgedragen aan de staat. De nettowinst van het bedrijf is dan 64 procent van elke dollar, daarvan gaat weer 50 procent in dividend naar de Staat. Dit betekent dat 32 cent per dollar overblijft voor het staatsbedrijf om herinvesteringen te plegen. De overheid moet daarom nu al erover nadenken, wat zij zal doen met al het extra geld, dat zal binnenkomen uit de aardolievondsten. De Wet op het Welvaartfonds bestaat reeds, maar die houdt zeker geen rekening met de opbrengsten uit een mega aardolievondst. Dat wil zeggen, als we de wet zouden toepassen zoals die nu bestaat, dan zou plotseling al het geld dat we verdienen met de offshore aardolie in dat fonds verdwijnen. Dit is niet slim, want je zou een percentage ervan kunnen benutten voor verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur enzovoorts. Het is goed als de overheid en het parlement zich hierover gaan buigen voordat de olie wordt geëxploiteerd, want hierdoor kunnen er alvast rationele beslissingen worden genomen.

De Wet op het Welvaartsfonds houdt in, dat de gelden ten bate van dit fonds komen uit de extra opbrengsten uit de mijnbouwsector, als resultaat van de gunstige marktprijzen voor olie en goud.

In deze wet is vastgelegd, dat het welvaartsfonds onder geen voorwaarde deel mag uitmaken van de monetaire reserves van het land, of direct ter beschikking staan van het uitgavenbeleid van de regering. Zo een fonds kan alleen en eventueel aangesproken worden in tijden van nood, bijvoorbeeld bij een onverwachte natuurramp, maar zeker niet voor het financieren van bestedingen in het kader van de populistische of consumptieve beleidsvoering die wel of niet op de begroting van de regering staan.