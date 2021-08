WORDT SURINAME OOK DUBAI?

Om een nieuwe oliehaven op te zetten in ons land zal door het logistiek concern DP World, dat afkomstig is uit Dubai, meer dan 100 miljoen US-dollar geïnvesteerd worden. Volgens Nederlandse media, wil het bedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten, zo actief mogelijk betrokken zijn bij de olie- en gasontwikkelingen in het kustgebied van Suriname en het buurland Guyana.

De haven komt te liggen aan de oostelijke oever van de Surinamerivier. Het terrein ligt ongeveer 200 kilometer van de plek, waar tot nu toe zes olievondsten zijn gedaan. De geprojecteerde faciliteit van 50 ha van wereldklasse in Suzannasdaal op de oostelijke oever van de Surinamerivier, is dichtbij de Atlantische Oceaan en zal een aanlegfaciliteit van 1000 meter hebben. Natuurlijk diep water in de omgeving van de base, zal te allen tijde veilige OSV-operaties tot 7 m diepgang toestaan.

Ook het pand van Suzannasdaal zorgt voor voldoende land voor toekomstige uitbreiding en andere ondersteunende industrieën. De eerste Offshore Base (OSB) in Suriname, zal net op tijd zijn om een ​​actieve rol te claimen bij het faciliteren van de snel ontwikkelende activiteiten in ons land met betrekking tot offshore olie en gas, met “zeer gespecialiseerde, geïntegreerde end-to-end-oplossingen”, laat DP World weten in het persbericht.

De joint venture verwacht dat de OSB “aanzienlijk zaken voor Suriname zal aantrekken, waardoor groei en het creëren van een breed scala aan duurzame werkgelegenheidskansen; positief bijdragen aan de lokale inhoud van de industrie en voor het welzijn van de Surinaamse bevolking’’.

Keerpunt juicht de nieuwe OSB toe en hoopt dat er ook rekening wordt gehouden met het baggerproject, dat voor een enorme vooruitgang zal zorgen.

Wij weten althans dat local content begint bij baggeren. Dat is wat de ex-CEO van Staatsolie, Rudolf Elias, eerder ook heeft gezegd. Zonder het baggeren van de Surinamerivier, kunnen het bedrijfsleven en de samenleving niet optimaal profiteren van het grote kapitaal dat gepaard gaat met de olievondsten.

Hoe dieper je baggert, hoe meer local content, want dan kunnen er meerdere grotere schepen gebruikmaken van onze wateren en shore bases. Als er wordt gekeken naar de operationele fase, betekent iedere ontwikkeling die van buitenaf komt en van iedere raffinaderij die je buiten hebt, voor ons meer local content. De ontwikkelingsfase van de olievondsten zal ongeveer vier jaar duren, de operations zullen ongeveer dertig jaar duren en dat zal voor meer local content zorgen, maar zonder baggeren, zal er geen local content zijn.

De shore bases zijn hierbij ook nodig en die hangen helemaal af van het bedrijfsleven. Staatsolie is natuurlijk reuze enthousiast als het gaat om deze shore base, want Staatsolie gaat ervan uit, dat alle bedrijven die zich met de oliewinning bezighouden, zich in de nieuwe haven zullen vestigen.

De bouw van de oliehaven staat begin volgend jaar op de planning. De haven moet in eerste instantie 50 ha in bezit nemen, maar kan uitgebreid worden tot 330 ha.

Naar alle waarschijnlijk komt er pas in 2025 aardolie uit onze offshore bronnen. De Surinaamse economie kan naar verwachting, de komende jaren hiervan al profiteren. Door de olievondsten ontstaat zeker meer werkgelegenheid.

In mei dit jaar maakte het olie- en gasconcern Shell bekend, volgend jaar ook op zoek te willen gaan naar olie voor de kust van Suriname. Het Brits-Nederlandse bedrijf heeft zich in september vorig jaar al ingekocht om mee te kunnen doen bij het zoeken naar aardolie in de Surinaamse wateren. Is er misschien nu toch een kans dat Suriname nog het veel beloofde Dubai wordt van het Caraïbisch gebied? Only time will tell.