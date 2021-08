President ontkent toezegging 150 visvergunningen aan Guyanese vissers

Tussenhandelaren worden uitgeschakeld

Rabin Parmessar (NDP) heeft gisteren in het parlement aangegeven, dat informatie hem heeft bereikt, dat de Surinaamse delegatie in Guyana onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi, harde toezeggingen heeft gedaan dat ons land per 1 januari 2022, 150 visvergunningen zal verstrekken aan Guyanese vissers. Volgens Parmessar wordt deze toezegging bevestigd via Guyanese media. Intussen heeft de krant vernomen, dat deze informatie niet klopt. Volgens president Santokhi, zullen beide ministers gesprekken voeren om binnen de mogelijkheden van de wet, het quotumsysteem te bekijken.

Rishma Kuldipsingh, ad interim minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, zei in het parlement tegen Parmessar, dat de Guyanese vissers hebben gevraagd om de zogenaamde stromannen uit te schakelen die hun vergunningen doorverhuren of doorverhandelen aan andere Guyanese vissers.

“Per vergunning moeten de vissers hele grote bedragen neertellen. Suriname is bezig de mogelijkheden daartoe te bekijken met inachtneming van de vergunningsvoorwaarden en zonder dat het aantal te geven vergunningen omhoog gaat”, zei Kuldipsingh. De president bevestigt dit en geeft aan, dat nu zogenaamde tussenpersonen hun visvergunningen aan Guyanese vissers verhuren en daarmee bommen geld verdienen. “De staat verdient niks. We gaan de tussenpersonen nu uitschakelen”, stelt Santokhi. Parmessar zei dat visvergunningen een complexe materie is. “U kunt aangeven, dat het maximum dat er nu is gehouden wordt, maar dat is niet het geval. Het aantal wat er nu is, moet omlaag”, stelde Parmessar. Volgens hem wordt in de beantwoording van de minister geen duidelijkheid gegeven over de kwestie, maar integendeel de deur opengezet om die vreemdelingen ook een aantal vergunningen te geven. Parmessar verduidelijkte, dat hij niet gerustgesteld is met het antwoord en dat hij het ergste vreest. Hij kwam later terug op de kwestie en zei dat het bericht in de Guyanese media staat. Hierop zei assembleevoorzitter Marinus Bee, dat het niet gebruikelijk is dat krantenberichten als bron worden gebruikt in het parlement. Mahinder Jogi, reageerde door te zeggen dat we niet eens weten of het bericht in de krant op waarheid berust of niet. “De president is op staatsbezoek in Guyana. We verwachten hem morgen. Ik neem aan dat de regering na aankomst mededelingen zal doen. Komende week zijn we weer in het parlement dan hopen we de president te zien. Ik stel voor dat we het onderwerp laten voor wanneer de president terug is en dat wij alle ruimte krijgen om de zaak onder de aandacht te brengen”, stelde Jogi. Volgens het bericht van het Guyanese medium News Room, hebben Guyana en Suriname deze week besloten dat vergunningen nu rechtstreeks aan Guyanese vissers zullen worden afgegeven. Dit na jaren van klachten met betrekking tot de vergunningen van Guyanese vissers die hun handel uitoefenen in wateren die behoren tot Suriname. President Mohamed Irfaan Ali zou dit donderdag bekendgemaakt hebben tijdens een gezamenlijke persconferentie in Georgetown. De overeenkomst was volgens het bericht, een van de uitkomsten van een vierdaags officieel bezoek van de Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi aan Guyana.