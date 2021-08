120.000 kinderen zouden doubleren

Onderwijs kiest bewust voor doorstroming leerlingen

Onderwijsminister Marie Levens, zei gisteren in het parlement, dat het ministerie de keus had om iedereen massaal te laten doubleren. ‘’Daardoor zouden’’, aldus de minister, ‘’ongeveer 120.000 kinderen blijven zitten.’’ Levens zei dat daarom besloten is de leerlingen te laten doorstromen naar het volgende leerjaar. “Het zou niet zo goed overkomen bij de samenleving en de kinderen, dus we hebben gezegd, dat iedereen overgaat naar het volgend leerjaar met dat stuk dat ze wel hebben afgerond. De leerkracht van het volgend leerjaar pakt op waar ze gestopt zijn. Dit is allemaal in samenspraak met de leerkrachtenen en de schoolhoofden”, zei Levens. De minister legde uit dat de achterstanden nooit ingehaald kunnen worden op de manier zoals wij die kennen uit het verleden.

“Bijvoorbeeld dat er twaalf repetities gegeven moeten zijn, maar er zijn maar vijf gegeven, dus nu gaan we ons snel haasten om andere zeven te geven. Zo werkt het niet, zeker niet in een covid-jaar. Wij hebben gekozen voor overgaan op basis van de kennis die de kinderen op dat moment hebben.

De meeste scholen hebben het tweede kwartaal afgerond. Sommige het tweede kwartaal plus een deel van het derde kwartaal en sommige hebben alleen het eerste kwartaal afgerond. Dus men gaat over op basis van de kwartalen die men heeft afgerond en de leerkracht van het volgend jaar pakt op waar de kinderen zijn gestopt”, legde Levens uit.

De minister deelde mee dat de leerkrachten getraind worden over hoe kinderen die met een achterstand overgaan, te helpen. Zij gaf aan geen voorstander te zijn van gehaast inhalen, dat zorgt er volgens haar voor dat de kwaliteit van het werk achteruit gaat. Er is daarom een speciaal inhaalsysteem ontwikkeld. ‘’Er wordt wel ingehaald, maar niet gehaast. Het voordeel is dat er anders geleerd wordt, dus dat zou van mij vragen dat ik nu zou overgaan tot allerlei didactische leervormen, maar dat is te veel gevraagd. Dus elke avond is er een training waarbij ook vragen van de leerkrachten worden beantwoord. Dit gaat door tot 1 oktober, dan is de basis afgerond”, zei Levens. Volgens haar zijn er niet voldoende lokalen als alle leerlingen doorschuiven. Er komen elk jaar 12.000 nieuwe leerlingen en er zijn niet voldoende scholen gebouwd. “Dit is niet nieuw. Het is net zo erg als het probleem met huizen, waardoor mensen bij elkaar gaan wonen. Dat kunnen we niet doen in het onderwijs. Het voorstel is daar waar het niet kan, kleinere klassen te maken van 24 kinderen. Dat betekent dat niet iedereen elke dag naar school kan. In het binnenland waar de klassen wel klein zijn, is dat geen probleem”, aldus Levens.

door Priscilla Kia