Jogi: ’Staat wegen niet bevorderlijk voor goede deelname verkeer’

Gisteren werd de ontwerpwet nadere wijziging van de Rijwet 1971, in De Nationale Assemblee (DNA) vervolgd. VHP-parlementariër Mahinder Jogi verklaarde, dat als we naar het aantal sterfgevallen kijken dat de afgelopen tijd in het verkeer is omgekomen, kunnen wij wel concluderen, hoe de mensen zich in het verkeer gedragen. “Het is een feit, dat de toestand van onze wegen veel te wensen over laat en dat zaken daarbij in erbarmelijke toestand verkeren, en niet bevorderlijk zijn voor een goede en vlotte deelname aan het verkeer”, aldus de parlementariër.

Jogi vertelde, dat de overheid echter ook deelneemt in het verkeer en is hij van mening, dat als de regeringen van de afgelopen jaren een treinproject hadden gelanceerd, we nu dichterbij verkeersveiligheid zouden komen. Doordat heel veel mensen nu gebruik zouden kunnen maken van het toen gelanceerde treinproject, zouden we volgens Jogi op cynische wijze minder gevallen krijgen, dan we nu hebben. Doordat de overheid een belangrijke deelnemer in het verkeer is, moet zij volgens Jogi, condities creëren voor een veilig verkeer.

Hij verklaarde, dat de Oost-Westverbinding, richting Coronie, en Nickerie, bijzonder slecht is, waardoor ze voor onveilig verkeer, en aanrijdingen zorgt. “Om het verkeer veilig te houden, zullen de bermen ook optimaal onderhouden moeten worden”, stelde Jogi. Volgens hem, moet de regering niet alleen ervoor zorgen dat de wegen goed zijn, de bermen onderhouden worden en dat er overzicht is in het verkeer, maar zij moet ook ervoor zorgen dat verkeersmeubilair aanwezig is. “Waar zijn de tonnageborden bij de bruggen, de snelheidsborden op de wegen, en ook de verlichting op de wegen? Dat is het overheidsaandeel, en dat zal de overheid op orde moeten brengen”, benadrukte Jogi. Volgens hem, zal het natuurlijk veel geld vergen, maar met een goede en betere organisatie, kunnen we voor wat betreft verkeersveiligheid meer bereiken.

Jogi haalde vervolgens aan, dat ook de politie die verbonden is aan de overheid, een belangrijke factor hierin dient te spelen. “De Bikers Unit zien we nu nog maar zelden in het verkeer. Misschien is het goed ook daar wat investeringen te plegen, en de politie zichtbaarder te maken”, aldus Jogi. Hij vindt, dat er op de drukke kruispunten, de rotondes, en de bruggen een werkschema opgesteld kan worden, zodat wanneer het verkeer drukker is, politiemannen kunnen optreden. Hierdoor kan regulering ordening in het verkeer brengen, waardoor doorstroming van het verkeer versneld kan plaatsvinden. “Naar aanleiding hiervan, zullen mensen minder haast demonstreren in het verkeer. Het optreden van de politie helpt zeker in het verkeer. Alle aspecten zullen meegenomen moeten worden, als we een veiliger verkeer willen”, aldus Jogi.

door Charelle Gill