Eind 2021 besluit TotalEnergies over eerste offshore ontwikkeling Suriname

TotalEnergies, exploitant van Block 58 in Suriname, zegt tegen het einde van het jaar te kunnen bepalen of een aankondiging zal worden gedaan van de eerste commerciële ontwikkeling voor de kust van het Zuid-Amerikaanse land. De Franse oliegigant heeft samen met partner Apache, tot nu toe vier ontdekkingen gedaan in Blok 58: Maka Central, Sapakara, Kwaskwasi en Keskesi. “We hebben ons dit jaar aan ons beoordelingsprogramma gehouden om de ontdekkingen te bevestigen en in een positie te zijn om de eerste commerciële ontwikkeling aan te kondigen”, vertelde Jean-Michel Lavergne, President van Total E&P Americas, woensdag op de Offshore Technology Conference. “We hebben drie bronnen: Sapakara West, Sapakara South en Keskesi South, en we zullen aan het einde van het jaar zien waar we staan ​​en of we in staat zijn om de eerste commerciële ontwikkeling aan te kondigen. We blijven het blok verkennen”, zei Lavergne. Hij gaf aan, dat er binnenkort twee exploratieputten zullen worden geboord: Bonboni in het noordelijke deel van Blok 58 en een ander naast de Keskesi-ontdekking.

“Al met al slokt deze activiteit in Guyana en Suriname een aanzienlijk deel op van Total’s exploratiebudget wereldwijd”, zei hij.

“We hebben ongeveer 20 tot 25 procent van onze exploratie-inspanning, die zich in dit bekken bevindt. Het is dus een heel kerngebied.” Blok 58 omvat 1,4 miljoen hectare en biedt een aanzienlijk potentieel dat verder gaat dan de ontdekkingen die tot nu toe zijn gedaan. Apache en Total hebben ten minste zeven verschillende speltypes en meer dan 50 prospects geïdentificeerd binnen de thermisch volwassen fairway.

(Bron: Oilnow.gy)