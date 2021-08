Ramadhin:‘Mogelijk meer verlichting als we COVID-19 in de hand krijgen’

Onlangs werden er van overheidswege, enkele besmettingen met de deltavariant in ons land geconstateerd. Maar liefst vier personen waren besmet geraakt met de deltavariant. Echter is het nog niet duidelijk, hoe zij het virus hebben opgelopen. Volgens minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, is de deltavariant, tot nu toe de gevaarlijkste en verspreidt die zich sneller en heeft ook een kortere incubatietijd. Ramadhin verklaarde, dat het te merken is, dat we in een daling van de derde golf zitten. “Als we dit alles in de hand krijgen, kan er hierdoor een verlichting voor ons allen ontstaan, vooral voor de frontliniewerkers”, aldus de bewindsman.

Ramadhin vertelde, dat vanuit het perspectief van het ministerie Volksgezondheid bekeken, we wederom in een zeer gevaarlijke situatie verkeren, omdat we nu vier deltacases in ons land hebben, en aan de hand daarvan, mogelijk meer besmettingen kunnen verwachten. Ramadhin verduidelijkte, dat de deltavariant een mutatie is van COVID-19, en de besmettingswijze hetzelfde is. “De manier waarop de ziektesymptomen tot uiting komen, is bij de deltavariant iets ernstiger bij niet-gevaccineerde mensen”, benadrukte Ramadhin.

Volgens hem, ligt ook de mate van besmettelijkheid bij de Deltavariant veel hoger, omdat er bij elke besmette persoon, meer besmettingen gecreëerd kunnen worden. Ramadhin stelde, dat het ministerie van Volksgezondheid vanaf het begin ervoor heeft gezorgd, dat het aantal testmogelijkheden in geheel Suriname, geplaatst worden. Men heeft dan de mogelijkheid zich te laten testen, indien men ziekteverschijnselen vertoont. “Vanwege het ministerie wordt er nog steeds getracht, het aantal testen dat uitgevoerd wordt bij mensen met symptomen, zo efficiënt mogelijk uit te voeren voor de samenleving”, aldus Ramadhin.

Zeer waarschijnlijk zal ons land aanstaande vrijdag over de eerste partij Pfizer vaccins kunnen beschikken. Van de 580.000 Pfizer vaccins die wij uit de Verenigde Staten van Amerika zullen ontvangen, zal ons land alvast 140.000 krijgen. Jongeren tussen 12 en 17 jaar zullen zich dan met Pfizer ingeënt kunnen worden.