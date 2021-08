Regering doet alles om verkeersveiligheid te verbeteren

De verbetering van de verkeersveiligheid is een van de beleidsprioriteiten van de regering. Het ministerie van Justitie en Politie, doet wat binnen zijn mogelijkheden ligt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Met het inmiddels goedgekeurde strategisch plan zal de coördinatie van sectoren, activiteiten en maatregelen met betrekking tot de aanpak van de verkeersveiligheid, effectiever en efficiënter plaatsvinden. Intussen zijn enkele activiteiten van het actieplan in uitvoering zoals de blikschaderegeling, het proces van aanpassing van de rijwetgeving en de instelling van het verkeersveiligheidsinstituut. De voorgestelde wijziging van de Rijwet moet mede in dit kader worden gezien, maar is eveneens ingegeven vanwege nieuwe voortschrijdende inzichten met betrekking tot de aanpak van verkeerscriminaliteit.

Ten aanzien van concrete maatregelen die genomen moeten worden om de verkeersveiligheid te garanderen, zei de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, eergisteren in het parlement, dat er thans maatregelen worden getroffen op de korte, middellange en lange termijn. Op korte termijn wordt er een actieplan geformuleerd waarbij door de afdeling Verkeer van het Korps Politie Suriname (KPS), intensievere verkeerscontroles zullen worden uitgevoerd op met name het rijden zonder zijbewijs, rijden door rood, rijden onder invloed van alcohol, rijden boven de maximum toegestane snelheid, het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden, het rijden zonder veiligheidsgordel en het rijden zonder de vereiste verzekering of keuring.

“De verkeersvoorlichting zal verder worden geïntensiveerd door gebruikmaking van gedigitaliseerde verkeerseducatie. Ook zal de achterstand bij het verstrekken van rijbewijzen worden ingehaald in het belang van een vlotte controle. Ook zal een evaluatie van de verkeerswetging plaatsvinden en met het Openbaar Ministerie zal de mogelijkheid worden bekeken voor het uitzetten van een stringenter sanctiebeleid bij overtredingen.

Verder is het de bedoeling om op termijn middels digitale verkeerhandhavingssystemen, een meer efficiëntere, effectievere en meer kostenbesparende verkeershandhaving op te zetten”, aldus Amoksi.

Verkeersregels zijn volgens de minister noodzakelijk om de veiligheid op de openbare weg te helpen garanderen. Het opzettelijk overtreden van verkeersregels brengt niet alleen de veiligheid op de weg in ernstige mate in gevaar, maar veroorzaakt ook ernstige verkeersongevallen die niet alleen slachtoffers, maar ook nabestaanden veel leed berokkenen. “De meeste verkeersongevallen hebben behalve ernstig lichamelijk letsel, ook de dood van veel verkeersdeelnemers tot gevolg. Het bewust niet naleven van deze verkeersregels ligt in de meeste gevallen ten grondslag aan de vele ernstige verkeersongevallen. De meeste voorkomende gedragingen in het verkeer die vele slachtoffers en ellende met zich meebrengen, zijn het overschrijden van het toegestane maximum snelheid, het rijden onder invloed van met name alcohol en het niet verlenen van voorrang”, deelde de bewindsman mee.

-door Priscilla Kia-