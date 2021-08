Pique: ‘Tijd van praten is voorbij’

“De tijd van praten is al voorbij. Men moet ons niets beloven, want dat blijkt later toch anders te zijn. We willen nu daden zien”, zei de activist Sibrano Pique, in gesprek met een lokaal medium. Dit naar aanleiding van de actie van afgelopen maandag. Pique zei tevreden te zijn met de opkomst. “De actiegroep was heel goed vertegenwoordigd, zelfs beter dan toen wij de politie ondersteunden’’, stelde Pique, die eraan toevoegde, dat het duidelijk is dat de samenleving langzaam wakker wordt. ‘’En al was de groep klein, het signaal naar de regering toe is duidelijk.”

Hoewel Pique tevreden was over de opkomst, liet het plan van aanpak volgens hem te wensen over. ‘’Wanneer ze (de activisten) voor de gemeenschap staan, geven ze aan dat de tijd van praten voorbij is en dat alle verhogingen terstond teruggedraaid moeten worden, maar wanneer je met de voorzitter van het parlement praat, dan lijkt het alsof jullie grote vrienden zijn. We zijn daar voor het bereiken van een doel en indien het niet is bereikt, kunnen we geen vrienden zijn”, zegt Pique.

Volgens hem zal er een actie komen, waarbij zij de regering duidelijk zullen maken wat de gemeenschap wil en verwacht. “We geven de regering dan een week dit te realiseren, maar in die week zijn we dagelijks aanwezig, tot het doel is bereikt. We moeten als land beseffen dat de grootste macht in onze handen ligt. Maar dit blijkt nu niet het geval. Men luistert niet naar ons”, aldus Pique.