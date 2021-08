Suriname en Guyana in 2040 grootste olieproducenten in Latijns-Amerika

Alle ogen zijn momenteel gericht op het Guyana-Suriname Basin. Dit basin blijft verbluffende statistieken produceren. Het meest opvallende is, dat Guyana en Suriname in 2040 samen de op twee na grootste olieproducenten in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied zullen zijn, verantwoordelijk voor 15% van de totale olieproductie, hetgeen overeenkomt met ongeveer 1,5 MMbbl/d. Exxon Mobil, samen met zijn partners Hess en CNOOC, zitten bovenop enorme geschatte winbare reserves van meer dan 9 Bboe in het vruchtbare Stabroek Block van 6,6 miljoen acre, gelegen 120 mijl (190 km) voor de kust van Guyana in 5.000 ft tot 6.200 ft (1.500 m tot 1.900 m) water. De Liza Destiny FPSO produceert sinds eind 2019 (vier jaar na de ontdekking van Liza-1) 120.000 bbl/d. Liza Unity (begin 2022) en Liza Prosperity (2024) zullen de productie verhogen met een gecombineerde 440.000 bbl/d.

Exxon Mobil heeft aangegeven maar liefst 10 FPSO’s op het Stabroek Block te kunnen installeren. Bovenop deze voorspelde volumes staan ​​break-even prijzen tussen $ 25 en $ 35 per vat, wat de kwaliteit van de reservoirs, de lichte ruwe olie en het gebruik van gevestigde diepwaterproductietechnologie benadrukt.

Maar daar houden de duizelingwekkende cijfers niet op. Suriname is bezig met een inhaalslag in het na-burige Blok 58 en Blok 52.

In januari 2021 kondigden TotalEnergies en partner Apache hun vierde ontdekking aan in Blok 58, dat grenst aan Stabroek, wat de uitbreiding van dit vruchtbare oliespel bevestigt.

Toekomst ziet er rooskleurig uit

Niet ver weg, deden Exxon Mobil en partner Petronas in december 2020 een ontdekking in Blok 52 in Suriname. Analisten schatten dat alleen al uit deze twee blokken meer dan 1,9 Bbbl winbare reserves kunnen worden gehaald, met een productie van 650.000 bbl/d tegen het einde van het decennium. De toekomst ziet er rooskleurig uit voor Guyana en Suriname, maar cijfers alleen zorgen niet voor succes. Billijke regelgeving, goed bestuur en vooruitstrevende interne investeringen, zijn ook van cruciaal belang.

Guyana loopt achter op Suriname

Suriname heeft een gevestigde, zij het kleine exploratie & productie (E&P) -industrie en Staatsolie als gerenommeerde nationale oliemaatschappij. Ook heeft Suriname een aantrekkelijke wetgeving en een gunstige regelgevend klimaat gecreëerd om activiteiten te bevorderen en grote internationale E&P-bedrijven, te betrekken. Dit omvat het aanbieden van 30-jarige productiedelingscontracten, royalty’s van 6,2% en Staatsolie-licentieparticipatie van slechts 20%. In dit opzicht loopt Guyana, zonder oliegeschiedenis en een kleinere, minder ontwikkelde economie, achter op zijn buurland. Toch voert Guyana duidelijke ambities en plannen uit om een ​​bestuurlijk pad te sturen voor het maatschappelijk middenveld, de industrie en investeringen om ervoor te zorgen dat de nieuwe olierijkdom de toekomst op lange termijn van het Guyanese volk dient.

De vloek van de hulpbronnen achtervolgt de industrie, misschien nu meer dan ooit, omdat lange termijninspanningen om de wereldwijde energiemarkten betrouwbaar te bedienen worden afgewogen tegen de-carbonisatie en de energietransitie. De harde realiteit is dat bestaande bewezen olie- en gasbekkens, waaronder Guyana en Suriname, niet aan de toekomstige vraag zullen voldoen, ondanks de voorspelde agressieve groei van schone, hernieuwbare energiebronnen. Er zullen meerdere toekomstige ontdekkingen en ontwikkelingen nodig zijn die even groot zijn als het Guyana-Suriname Basin.

Bovendien heeft economische ontwikkeling een prijs. Hoe licht de stappen ook zijn, de impact op het milieu is reëel als de bevolking zichzelf uit de armoede haalt. De industrie moet oplossingen vinden die zowel economische ontwikkeling mogelijk maken als de planeet beschermen.

Dus wat doen we? De industrie staat bekend om zijn innovatie en technische bekwaamheid. Naast een ‘license to operate’, is het aan ons om als een verantwoordelijke partner op te treden en rekening te houden met veiligheid, lokale inhoud, broeikasgasemissies, milieu-impact en biodiversiteit. Op deze manier zorgen ze ervoor dat de aanwezigheid, de capaciteitsopbouw en infrastructuurtransformatie ondersteund wordt, die nodig zijn om hernieuwbare, schone energie tot stand te brengen, die op lange termijn aan netto-nul verplichtingen zal voldoen.

Bron: www.hartenergy.com