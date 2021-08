Achaibersing: Niets mis met gratis brandstof

Armand Achaibersing, minister van Financiën ziet niets mis met het gegeven dat ministers nog altijd gratis brandstof krijgen, ondanks de onlangs doorgevoerde verhogingen. Volgens de bewindsman hebben ambtsdragers alle recht op bepaalde voorzieningen, omdat zij in dienst van het volk zijn. In de samenleving zou veel kritiek zijn geleverd, na de zoveelste brandstofverhoging binnen korte tijd. Volgens veel kritische reacties zouden de ambtsdragers zelf voor hun benzine moeten betalen, zodat het tot ze doordringt hoe zwaar de gemeenschap het heeft.

De burgerij zou ook moeite hebben met het aantal volgauto’s van de president en de vicepresident. Volgens hen drukt dit alles ook op het budget van de staat en moet de gemeenschap het gelag betalen.

“We hebben ook faciliteiten nodig, laten we daar eerlijk over zijn. We hebben faciliteiten nodig om ons werk te doen. Daar hoort een auto bij, daar hoort een kantoorruimte bij. En als er daar een auto bijhoord, dan hoort tanken er ook bij”, liet Achaibersing tijdens een laatstgehouden persconferentie weten. Volgens hem is er geen oneigenlijk gebruik van overheidszaken.

“Maar wanneer je werkt, dien je gefacilieerd te worden”, aldus de bewindsman. Hij zei dat de regering ook bezig is met bezuinigingen en dat ambtsdragers niet alle voorzieningen krijgen waar zij recht op hebben. Volgens hem hebben zij slechts de basisvoorzieningen ter beschikking.

Afgelopen maandag werd geprotesteerd op het onafhankelijkheidsplein, nadat bekend werd dat voor een liter unleaded SRD 15, 95 betaald moet worden en de prijs voor een liter diesel al ruim SRD17,95 betreft.

Volgens velen kunnen zij de verhogingen niet meer aan en eisen dat deze worden teruggedraaid. De voorzitter van het Parlement, Marinus Bee, gaf gisteren te kennen dat voor de komende drie maanden er geen verhogingen zullen worden doorgevoerd.