Regering wil kentekenplaten motorrijtuigen koppelen aan eigenaren

De regering heeft gisteren bij de beantwoording van vragen over de wijziging van de Rijwet, haar wijzigingsvoorstellen voorgelicht. De regering heeft enkele wijzigingsvoorstellen gedaan die als maatregel moeten gelden voor een veilig verkeer. Eén van de wetsvoorstellen behelst nadere regeling van de persoonsgebonden nummerplaat oftewel kentekenplaat. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie deelde mee dat de huidige kentekenplaat van het motorrijtuig verbonden is aan het motorrijtuig. “In de praktijk is gebleken dat er elk jaar veel motorrijtuigen worden verkocht of buiten verbruik worden gesteld, waardoor cijfers en lettercombinaties gauw verbruikt worden en men constant nieuwe combinaties in elkaar moet zetten. Het is daarom noodzakelijk om de nummerplaat te koppelen aan de eigenaar of houder van het motorrijtuig”, stelde Amoksi.

Hij legde uit dat dit inhoudt dat de kentekenplaat persoonsgebonden wordt en deze bij de verkoop niet overdraagbaar is. Als het motorrijtuig wordt vervangen, kan men de kentekenplaat behouden of een nieuwe aanvragen. Echter bij verkoop moet de nieuwe eigenaar een nieuwe kentekenplaat aanvragen. Het voordeel hiervan is volgens Amoksi dat persoonsgebonden kentekenplaten bij bekeuringen met puntenrijbewijs, eenvoudiger te hanteren zijn. “Degene van wie het motorrijtuig is, krijgt de bekeuring. In geval iemand anders het motorrijtuig heeft bestuurd, wordt deze ondertekend door de desbetreffende bestuurder en de eigenaar of houder”, zei Amoksi.

Andere mogelijke maatregelen voor een veilig verkeer betreffen het zogenaamd puntenrijbewijs. In het wetsartikel wordt gesproken over de recidive regeling. “Bij dit systeem wordt iedere keer dat de bestuurder een overtreding heeft begaan, een aantal punten van het rijbewijs afgehaald. Het puntenrijbewijs is bedoeld om onder andere roekeloos rijgedrag, ernstige overschrijding van de snelheid en het rijden onder invloed en alcohol, tegen te gaan. Door deze regeling in de wet kan de overheid bestuurders die vaker overtredingen hebben begaan strenger aanpakken. Dit geldt voor zowel bestuurders die het eerste maal in het bezit zijn van een rijbewijs als de ervaren bestuurders”, stelde Amoksi.

De overige wetsvoorstellen en maatregelen voor een veilig verkeer houden verband met de aanscherping van sancties en het introduceren van nieuwe sancties bij het overtreden van verkeersregels.

door Priscilla Kia