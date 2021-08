Santokhi en Ali: Infrastructuur, handel en veiligheid zijn prioriteitsgebieden

President Chandrikapersad Santokhi ving gisteren zijn vierdaags bezoek aan. Santokhi is daar gast van zijn ambtgenoot Mohamed Irfaan Ali. De komende dagen zullen de besprekingen tussen de twee staatshoofden, zich concentreren op een aantal belangrijke gebieden, waaronder infrastructuur, landbouw, veiligheid, transport, de olie- en gasindustrie, handel en de ontwikkeling van de personele capaciteit van beide landen.

De twee staatshoofden zullen ook belangrijke gesprekken voeren over de COVID-19-pandemie en de economische en sociale impact, die COVID-19 op de twee landen heeft. De afgelopen twee maanden hebben beide landen ook te maken gehad met overstromingen. Naast de bilaterale initiatieven, hebben president Ali en Santokhi ook plannen om prioritaire kwesties op de agenda van de Caraïbische Gemeenschap (CARICOM) te brengen. President Ali heeft al laten weten, dat het om een zeer belangrijk bezoek gaat, vooral omdat de twee landen een aantal gezamenlijke initiatieven ontplooien.

“We hebben ons als buren verplicht gesteld, samen te werken aan verschillende initiatieven, waarvan sommige zeer transformerend zijn bij het opbouwen van sterkere banden”, aldus het Guyanese staatshoofd.

Hij zei dat een nauwe samenwerking met Suriname strategisch is, aangezien het land een vergelijkbare positie heeft en zich net als Guyana, ook opmaakt, een belangrijke speler te worden binnen de olie- en gasindustrie. “Beide landen hebben een kleine bevolking, vergelijkbare uitdagingen, en soortgelijke kansen in het verschiet, dus we moeten kijken, hoe we onze denkwijze kunnen samenvoegen om te kijken of ons beleid die geïntegreerde benadering weerspiegelt die we willen”, aldus president Ali.

Het bezoek van Santokhi heeft als basis het Guyana-Suriname Strategic Dialogue and Cooperation Platform te lanceren, dat hij in november 2020 samen met Ali overeenkwam. De twee staatshoofden zullen de tot dusver geboekte resultaten binnen dit platform evalueren op het gebied van de coördinatie van het buitenlands beleid de politieke dialoog, milieu, gezondheid, infrastructuur en vervoer, landbouw, immigratie, douane, veiligheid en versterking van de particuliere sector. Op de agenda staan ook de economische en sociale gevolgen van de covid-pandemie voor beide landen.

Tijdens dit bezoek zijn de staatshoofden van plan, om de tot dusverre geboekte vooruitgang in het kader van het SDCP-mechanisme op het gebied van de coördinatie van het buitenlands beleid en politieke dialoog, milieu, gezondheid, infrastructuur en vervoer, landbouw, immigratie, douane, veiligheid en particuliere sectorverbetering, te intensiveren.

Naar verwachting zullen tegen 2025, de relaties tussen de bevolking van Suriname en Guyana aanzienlijk worden verstevigd, dankzij de realisatie van de brugverbinding tussen Guyana en Suriname.

President Santokhi wordt vergezeld door First Lady Mellisa Santokhi-Seenacherry, en een delegatie bestaande uit ambassadeur Albert R. Ramdin, Minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Zaken en Internationale Samenwerking; David Abiamofo, Minister van Natuurlijke Hulpbronnen; Parmanand Sewdien, minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij; Riad Nurmohamed, minister van Openbare Werken; Albert Jubithana, minister van Transport, Communicatie en Toerisme; en vertegenwoordigers van de Staatsolie Maatschappij van Suriname en personen uit de particuliere sector.