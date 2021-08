VREEMDE ONTWIKKELING

Het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen week een lijst doen publiceren van de militaire wapens die zijn ‘ontvreemd’ op het adres van ex-president Bouterse te Leonsberg. Afgaande op de hoeveelheid aan schiettuig dat als vermist is opgegeven, kan gerust gesteld worden dat het om een klein arsenaal ging. Zeker genoeg automatische wapens waarmede een geheel peloton kan worden voorzien. Dat deze wapens niet meer op het adres van de ex-president zijn, zorgt voor grote bezorgdheid bij de overheid en natuurlijk ook bij de gemeenschap. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk geweest dat een dergelijke hoeveelheid wapens uit de zeer goed beveiligde residentie van Bouterse kon worden verwijderd? Het lijdt geen twijfel dat er hier sprake is geweest van een inside job en dat het heel goed mogelijk is geweest, dat het ex-staatshoofd niet present was toen de wapens werden verwijderd. De vraag die onmiddellijk rijst, is waar de wapens heen zijn gegaan. Zijn ze verkocht aan mensen die daar heel veel geld in vreemde valuta voor wensten te betalen? Zijn ze naar het buitenland gesmokkeld om ze te ruilen voor andere goederen? Zijn ze uit de woning verwijderd met snode bedoelingen die de algehele staatsveiligheid in gevaar kunnen brengen? Wie zal het zeggen? Wel is het zo dat de politie in samenwerking met andere veiligheidsdiensten al verschillende personen heeft aangehouden in deze affaire en dat het best mogelijk is dat op korte termijn, er een ontknoping in deze zaak zal worden bereikt. De veiligheidseenheden hebben al huiszoekingen gedaan bij verdachten en het onderzoek duurt voort. Wat wel opgevallen is, is dat op de lijst van het Openbaar Ministerie, geen vermelding heeft plaatsgevonden van het aantal handgranaten dat ook verdwenen is uit de woning van de ex-president. Mensen die goed op de hoogte zijn van al hetgeen daar is verdwenen, maakten vanaf het begin bekend, dat er ook een hoeveelheid handgranaten vermist wordt.