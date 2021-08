GEEN VOLDOENDE NALEVING COVID-PROTOCOLLEN

In het kader van de controle op de naleving van de covid-protocollen, heeft Keerpunt geconstateerd, dat de protocollen op bepaalde plekken zeer onvoldoende toegepast en of nageleefd worden, waardoor de coronabesmettingen alsmaar toenemen. Ook schiet de controle op de naleving door de overheid ernstig tekort. Er zijn nog steeds grote samenscholingen van burgers, de protocollen worden vaak genoeg niet in acht genomen, zoals het dragen van een mond- en neusbedekking, het regelmatig desinfecteren van de handen en het houden van 1,5 meter afstand. Het verbod op samenscholingen is bedoeld om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Veel mensen zitten ook te veel met hun handen aan hun mondkapje: ze doen het te vaak onder hun kin of zetten het steeds op en af. Of ze verwijderen het, wrijven met hun handen over hun neus en zetten het dan weer op. Dat doen ze met niet-schoongemaakte handen, waarmee ze bijvoorbeeld net een deurknop hebben aangeraakt. Je raakt niet besmet met het virus, omdat je het op je handen hebt zitten, maar omdat het, bijvoorbeeld via je handen in je mond of neus terechtkomt. Hoe vaker je je mond- en neuskap verkeerd opzet, hoe groter die kans dus is. Er zijn wel steeds meer mensen die vinden dat de coronamaatregelen in Suriname te ver gaan en het is voor hen dan ook nog de vraag, of ze wel zo effectief zijn. De strengere coronamaatregelen die in ons land getroffen zijn, zijn merendeels noodzakelijk geworden door het onverantwoordelijk gedrag van velen in deze samenleving. Dat alles onder verwijzing naar de ‘eigen verantwoordelijkheid’: het zou aan de burgers zelf gelegen moeten zijn om corona terug te dringen. Gedrag is volgens Keerpunt het belangrijkste onderdeel, maar juist dat is niet op voorhand in te schatten. Zo zijn sommige maatregelen niet te handhaven of te controleren door de overheid, zoals het beperkt ontvangen van bezoek thuis. Het gaat erom dat mensen vanuit een solidariteitsgevoel, hun gedrag zelf aanpassen. Het is dus belangrijk dat de protocollen nageleefd worden, simpelweg vanwege het feit dat het coronavirus en zijn varianten, wereldwijd nog een gevaar vormen. Naleving van de protocollen is een verantwoordelijkheid van elk individu. Bij het niet naleven van de protocollen, zullen er uiteindelijk hogere boetes moeten worden opgelegd.