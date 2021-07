Etnel: ‘Moker niet harder slaan, terwijl samenleving het al zwaar heeft’

Omzetbelasting 12 % moet aangehouden worden

NPS-parlementariër Patricia Etnel heeft gisteren tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Omzetbelasting 1997, gesteld dat de regering naar de samenleving dient te luisteren, omdat ze het nu al zo zwaar heeft en de armoede toeneemt. Etnel zei niet achter de wetswijziging Omzetbelasting van 10% naar 12% te staan, omdat het nog zwaarder zal worden voor het volk. “De Omzetbelasting en de verhogingen moeten even aangehouden worden. U kunt de mokerslag niet harder slaan, terwijl de samenleving het al zo moeilijk heeft”, aldus de NPS-parlementariër.

Volgens de regering is het een vereiste van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om de Omzetbelasting te verhogen. “We hebben met het IMF een afspraak en een akkoord, waardoor we zaken door moeten voeren. Maar waarom moeten alle verzwarende maatregelen in één jaar doorgevoerd worden, terwijl de regering voor vijf jaar aanzit?”, vroeg Etnel zich af. Ze verklaarde, dat de afgelopen jaren in het programma van het IMF, het sociaal karakter opgenomen is, waarbij IMF eerst naar de situatie van de samenleving kijkt, voordat er acties ondernomen worden.

De regering dient volgens Etnel, dan aan het IMF te vertellen, hoe de huidige situatie eruit ziet en van daaruit het volk langs het IMF leiden. “De Omzetbelasting doorvoeren, terwijl het volk te maken heeft met de hoge prijzen, waarbij zijn salaris het helemaal niet meer kan dekken?”, aldus Etnel. Daarbij haalde ze aan, dat de regering de samenleving moet laten ademen, door haar wat tijd en rust te gunnen. “Het lijkt alsof wij parlementariërs, sociaal werkers, psychiaters etc. van het volk zijn geworden, omdat de problemen van het volk elke keer toe blijven nemen, en dat het niet meer kan dragen”, benadrukte Etnel. Ze deed daarom een beroep op de minister van SoZavo om mensen te identificeren die naar hulp zoeken en ondersteuning nodig hebben.

Etnel: “We begrijpen dat de regering heel veel wil doen, en we snappen dat ze de huidige situatie wil verbeteren, maar de aanpak om het volk te kunnen bereiken is echter niet duidelijk. De regering zal daarom moeten uitleggen, waarom de verhogingen wel moeten komen.”

Asiskumar Gajadien, voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, zei dat we in de afgelopen weken gezien hebben, dat de koers vrij stabiel is. “Zoals waarvoor wij gepleit hebben, zal er een transformatie moeten komen van directe belastingen naar de indirecte belastingen. Hoe meer uitgaven, hoe meer inkopen, hoe meer belasting men dan zal moeten betalen”, stelde Gajadien. Mensen die meer gebruik maken van bepaalde diensten, zullen meer moeten betalen. De regering stelt een Omzetbelasting van 12 procent voor. Met de aanpassing, zullen alle sectoren volgens Gajadien dan één percentage moeten hanteren. De hervormingen zoals beloofd door de regering, zullen maken, dat we zoveel als mogelijk de informele sector kunnen belasten. De bedoeling is om met deze hervormingen zo snel mogelijk inkomsten te genereren uit de informele sector. “We willen een gezonde economie, en een gezond draaiend land, waar de voorzieningen gegarandeerd zijn voor de samenleving. Wanneer men naar een gezonde economie streeft, zullen we een paar lijnen moeten trekken, die pijn kunnen doen, maar alleen dan kan de economie verbeterd worden”, aldus Gajadien. Met de komst van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) als vervanging van de Omzetbelasting, zal het percentage uiteindelijk komen op 15%. Als er nu al naar 12% verhoogd wordt, zijn later, bij de invoering van de BTW, de maatregelen minder zwaar.

door Charelle Gill