‘Goed antecedentenonderzoek belangrijk bij volgende lichting KPS’

VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien, zei gisteren tijdens de behandeling van de ontwerpwet nadere wijziging van de Wet Omzetbelasting 1997 in De Nationale Assemblee, dat bij de aankomende lichting van het Korps Politie Suriname (KPS), er een goed antecedentenonderzoek uitgevoerd moet worden. ‘’In de aankomende lichting zitten mensen die na onderzoek niet zullen voldoen aan de eisen van het korps’’, stelde Gajadien. Hij haalde aan dat bij de vorige lichting er enkele rekruten waren die niet in aanmerking hadden mogen komen voor toelating tot de opleiding van het KPS, omdat zij zich schuldig hadden gemaakt aan het plegen van strafbare feiten. ‘’Er werd gewaarschuwd dat mensen in die lichting, uiteindelijk verkeerd zullen handelen. En dat is ook gebeurd. Nu daar er weer een lichting is en het ernaar uitziet, dat er weer verkeerd gehandeld zal worden, vraag ik de regering om te voorkomen dat mensen met een bepaalde achtergrond in dienst worden genomen. We vragen dat er wordt opgetreden”, zei Gajadien.

‘’Er moet nu wel worden opgetreden, want dit kan niet. Ik wil weten waarom de minister, president en vicepresident niet kunnen optreden, want als samenleving moeten we beschermd zijn”, aldus Gajadien.