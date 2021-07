Surinaamse studenten op Cuba vragen dringend om levensmiddelenpakketten

Surinaamse beursalen op Cuba die door middel van een selectieprocedure van het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten (BOS) in aanmerking zijn gekomen voor een dergelijke beurs, hebben via een schrijven contact opgenomen met de redactie van De West. De studenten geven aan, dat de Cubaanse overheid hun studie financiert. Overeengekomen is dat de onderhoudskosten gedekt worden door de Surinaamse overheid. “We zijn niet de groep studenten over wie de vicepresident het op dinsdag 27 juli 2021 in een assemblee vergadering had. We zijn momenteel 20 studenten op Cuba waarvan 18 geneeskundestudenten en 2 tandheelkunde. Middels dit schrijven proberen we de aandacht te trekken van de Surinaamse overheid. Het is namelijk zo dat er heel veel veranderd is door de covid-pandemie. Zo ook in Cuba, waar ze zijn overgestapt naar dollar winkels waarmee je alleen met een speciale kaart kan betalen. De meeste Surinaamse studenten beschikken niet over deze kaart of degenen die beschikken over deze kaart, hebben ook geen contant geld om hierop te storten”, aldus de BOS-studenten.

Volgens hen heeft de Surinaamse overheid een uitbetalingsachterstand van twee jaar en in september 2021, start het 3e studiejaar. “Wij Surinaamse beursalen doen een beroep op de Surinaamse overheid om zo snel mogelijk een oplossing te zoeken, zodat de Surinaamse studenten over hun hoognodige beursgelden kunnen beschikken. Ook doen wij een beroep voor de mogelijkheid van het versturen van cargo (pakketten) met levensmiddelen, toiletartikelen en hoognodige persoonlijke artikelen voor hun studenten hier op Cuba.” De BOS-studenten zijn de eerste groep studenten die studeren in Cuba (10+jaren) en die hun beursgelden moeten krijgen van de Surinaamse overheid. De laatste twee jaar, binnenkort drie, hebben zij ten onrechte geen enkele ondersteuning ontvangen.

“Wij hebben sinds de covid-pandemie is uitgebroken onze problemen waarmee wij te kampen hebben, gelijk aangekaart via onze ambassade hier in Cuba. De ambassade heeft toen ook brieven gestuurd en contact opgenomen met de desbetreffende instanties in Suriname, maar helaas geen reactie. Onze ouders hebben op hun beurt ook meetings gehad met het ministerie van Onderwijs en Buitenlandse Zaken, op hun manier naar oplossingen gezocht hoe ze gelden, cargo en paspoorten voor ons in orde konden maken, maar helaas is dat ook niet gelukt. Vanwege de pandemie is het heel moeilijk zelf vluchten te regelen voor bijvoorbeeld cargo, maar met de tussenkomst van de overheid zou dat wel vergemakkelijkt kunnen worden, omdat wij zien dat andere landen dat wel gedaan hebben kunnen krijgen voor hun studenten. Het breekt ons hart om te zien hoe andere landen hun studenten in Cuba wel met de basic necessities kunnen voorzien en wij tot nu toe geen hulp kunnen krijgen. Onze ouders zitten al met de handen in het haar, want zij kunnen ook van hun kant geen enkele hulp aangeboden krijgen”, aldus de studenten.

Middels dit artikel willen, de studenten in Cuba die vallen onder het ministerie van Onderwijs, aangeven dat zij heel teleurgesteld zijn hoe zaken zich hebben afgespeeld. “Wij hebben recentelijk via culturu tv een video opname gedaan waarbij wij onze problemen aankaarten en hulp vroegen van de overheid. Dit bericht schijnt heel onduidelijk overgekomen te zijn of men heeft niet goed geluisterd en zijn wij verward met een andere groep studenten die momenteel wordt gefincierd door de vice president. Hij had tijdens de zitting van 27 juli j.l. ons probleem gezet onder de problemen die ZIJN studenten mee te kampen hebben. Wij willen hierbij duidelijk maken dat wij niet vallen onder de groep die hij financiert”. Wij herhalen: de studenten waarover het bericht gaat, is de groep die langer in Cuba zit, de BOS STUDENTEN VAN HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAPPEN EN CULTUUR.