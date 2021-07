Bankbeveiligers accepteren looncorrectie niet

De bankbeveiligers zijn op maandag 26 juli in actie gegaan, omdat zij het niet eens zijn met de door de overheid voorgestelde salariscorrectie van 15 procent. Volgens de voorzitter van de Bond Bankbeveiligers, Otmar Brahim, is het gemiddelde salaris SRD 3000 en komt een verhoging van 15 procent neer op SRD 600, zonder belasting. “Dit bedrag is maar een fluitje van een cent en is niet te doen. De leden willen dit niet accepteren, vooral niet gezien de training die deze mannen hebben doorlopen en het werk dat zij dagelijks doen”, zegt Brahim.

De groep zal zich dagelijks melden bij het CLO-gebouw, totdat zij door de werkgever, in dit geval de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, worden uitgenodigd voor een gesprek. “Nadat men heeft vernomen dat we in actie zijn, heeft men ons gebeld. Men heeft ons gevraagd de werkzaamheden op te pakken, waarna men in september zal kijken of ze ons een betere loonsverhoging kunnen geven. Ik kan geen onzekerheid verkopen aan mijn leden. Als men het nu niet heeft, zijn we bereid de ruimte te bieden, maar we hebben zekerheid nodig”, aldus Brahim.

De bankbeveiligers eisen een loonsverhoging van 20 procent en een lumpsum van SRD 5000. “Als zelfs de ambtenaren een toelage ontvangen van SRD 1000, waarom kunnen ze ons dan niet behoorlijk tegemoet komen? Alles wordt duurder en ook deze jongens voelen het”, zegt de voorzitter. Volgens hem hebben de banken particuliere bedrijven ingehuurd voor de beveiliging. “Maar de mensen beschikken niet over de kennis en ervaring die wij hebben om de veiligheid te garanderen. Weer anderen hebben besloten hun deuren te sluiten. In ieder geval is er geen 100 procent dienstverlening”, aldus Brahim.