Cessna 206 van Gum Air maakt noodlanding

Hedenochtend heeft een Cessna 206 van Gum Air N.V., die vanuit Zorg en Hoop is vertrokken met als bestemming Stoelmanseiland, na het opstijgen te maken gehad met motorproblemen. Als gevolg hiervan moest de piloot een noodlanding maken. De gekozen locatie voor deze noodlanding was achter Paranam, in één van de oude mijnen van Suralco. Alle vijf inzittenden zijn intussen per helikopter naar Paramaribo vervoerd en zijn inmiddels voor observatie opgenomen in het ziekenhuis. Alle relevante officiële instanties zijn op de hoogte gesteld van het incident. Het onderzoek is momenteel gaande.