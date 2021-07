Uitblijven diasporakapitaal heeft te maken met vertrouwen

‘Niet correct dat er niets plaatsvindt’

President Chandrikapersad Santokhi heeft gisteren in het tv-programma To the Point, door laten schemeren dat het uitblijven van diasporakapitaal, te maken heeft met het vertrouwen dat de diaspora heeft in Suriname. “Het eerste wat speelt als je zoveel geld wilt hebben, is het hebben van vertrouwen. Heel wat mensen in de diaspora zien dat de huidige en de ex-governor van de Centrale Bank opgesloten zijn.

Een directeur van een commerciële bank is opgesloten en een ex-minister is voortvluchtig. Weet je wat voor beeld het creëert? Dat mensen geld stelen van het volk en de bank. Dan moet jij als diaspora beslissen als je je geld gaat brengen. Nee, het vertrouwen moet je herstellen”, stelde Santokhi.

De president haalde aan, dat het niet zo is dat er niets plaatsvindt als het gaat om diasporakapitaal. Volgens hem moet de samenleving de zaak breder bekijken.

Volgens Santokhi zijn in de afgelopen periode, er honderd personen uit Nederland gekomen om de ziekenhuizen te ondersteunen bij de zorg voor covid-patiënten. “Het is niet altijd geld, maar ook menselijke hulpbronnen. Laten we het breed bekijken.” Daarnaast zijn er volgens de president, heel wat bedrijven opgezet met diasporakapitaal. De president haalde ook aan, dat veel mensen dagelijks gelden krijgen uit het buitenland. “Kijk naar de rijen bij de overmakingskantoren.

Dat is diasporakapitaal. Het is niet correct dat er niets plaatsvindt, maar we moeten alles doen om meer te krijgen.”

Ten aanzien van het vertrouwensvraagstuk, haalde de presentator aan dat tijdens de verkiezingen, de diaspora al wist over de mensen in de vorige regering, maar toch beloofd had in te komen met het kapitaal. Santokhi zei daarop dat er een diasporacommissie in het leven was geroepen en dat die had vastgesteld, dat er een diasporafonds moet komen. “Komende week komt het fonds, bestaande uit leden uit de diaspora gemeenschap. Een ander ding is de investeerders. Daar is ook een stukje diasporakapitaal waarmee geïnvesteerd kan worden.” Vandaag zal de president op zijn kabinet een presentatie krijgen van alle projecten uit het Foreign Direct Investment.

De president haalde ook aan dat als er nu gesproken wordt over ‘pe a moni de’, het ook gaat om het terughalen van de gestolen gelden en niet alleen om diasporakapitaal. Santokhi zei dat hij direct bij zijn aantreden een gesprek heeft gehad met de rechterlijke macht waarbij hij beleidsinstructies heeft gegeven aan deze autoriteiten om corruptie aan te pakken en de gestolen financiële middelen terug te halen. Volgens de president heeft de procureur-generaal reeds in een vroeg stadium meegedeeld dat hij onvoldoende capaciteit en expertise heeft. “Er zijn gelijk brieven gegaan naar Nederland en USA gegaan waarbij we vragen naar bijstand, omdat we intussen een goede samenwerking ontwikkeld hebben. Intussen hebben we het capaciteitsprobleem opgelost, maar het strafrechtelijk onderzoek om te zoeken waar het geld is, is des rechters. Onder leiding van de rechter-commissaris zijn er enorm veel gelden teruggestort via malversaties die bij de SPSB zijn geconstateerd”, stelde de president.

De procureur-generaal heeft volgens de president aangegeven, dat er heel wat regels en procedures zijn die gevolgd moeten worden, waardoor het lang duurt. “Dat creëert irritatie in de samenleving en ongeloof. Toen is het besluit genomen om een overeenkomst te sluiten met de belasting dat als een zaak van iemand onderzocht wordt, de informatie meteen gaat naar de belasting. Er is een hele lange lijst van personen van wie we het vermoeden hebben dat zij zich op onjuiste wijze hebben verrijkt. Dat moet de belasting onderzoeken”, aldus Santokhi.