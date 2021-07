Wederom covid-uitbraak in strafinrichting Duisburglaan

Voor de tweede keer binnen een jaar is er sprake van een covid-uitbraak in de Penitentiaire Inrichting Duisburg (PID). Afgelopen week werden zeven gedetineerden die griepverschijnselen vertoonden, positief getest op het virus. Volgens bronnen binnen de inrichting werden deze gedetineerden afgezonderd in de opnameruimte voor gedetineerden, waar zij medische hulp van de politiearts kregen. Ook de gedetineerden waarmee zij in contact waren geweest, werden afgezonderd in een aparte ruimte.

Het is nog niet bekend hoe de gedetineerden besmet zijn geraakt, gezien er geen optimale arbeid buiten de inrichting geschiedt.

Ook zouden de gedetineerden al langer dan een jaar bezoek op afstand ontvangen. Dit systeem werd bedacht om de kans op besmetting tegen te gaan.

Vorig jaar zou er ook al sprake zijn geweest van een covid-uitbraak binnen dezelfde inrichting. Toen zou een hele vleugel be-smet zijn geraakt. De gedetineerden zouden toen in opstand zijn gekomen. Echter had de leiding de zaak snel onder controle en wist erger te voorkomen.

Ook de Centrale Penitentiaire Inrichting (CPI) zou eerder dit jaar te kampen hebben gehad met een covid-uitbraak. Een penitentiaire ambtenaar zou overleden zijn aan de gevolgen van COVID-19. Dit zou voor een sitdown actie hebben gezorgd onder het personeel, omdat het vond niet over PPE te beschikken. Dit werd ontkracht door de leiding, die aangaf dat er genoeg PPE voorhanden is binnen de inrichting.