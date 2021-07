Leerkracht: ‘Ik heb nog geen volle klas’

Leerkrachten van verschillende scholen, zeggen teleurgesteld te zijn over de lage opkomst. Afgelopen woensdag mochten de leerlingen van de GLO-scholen na drie maanden weer naar school, doch een groot aantal leerlingen kwam niet opdagen. Leerkrachten gaven aan, dat sommige leerlingen de eerste schooldag niet, maar de tweede dag wel kwamen. ‘’Wat ik reeds op de eerste dag had uitgelegd, moest ik toen weer herhalen’’, zegt een leerkracht van een GLO-school, J. Khodabaks, tegenover de krant. “Ondanks dat heb ik nog steeds geen volle klas, zoals het zou moeten zijn.”

Volgens Khodabaks kiezen ouders er bewust voor om hun kind(eren) niet naar school te sturen, omdat zij bang zijn voor besmettingen. “De ouders kiezen liever een verloren schooljaar boven het feit dat hun kind besmet kan raken. Bovendien willen ouders het risico niet nemen voor maar vier weken, terwijl het besluit reeds is genomen dat de kinderen normaal zullen doorstromen.”

Een ander punt is volgens haar dat veel ouders niet beschikken over de financiële middelen om hun kinderen naar school te sturen. “Het kost ouders een heleboel om hun kinderen per dag de school te laten bezoeken. Ze kunnen het zich niet meer permitteren. We krijgen straks nog een groter probleem en dat is analfabetisme”, zegt Khodabaks.

Op enkele scholen in het district Nickerie, zou er sprake zijn van een covid-uitbraak. De directeur van het Mungra Medisch Centrum (MMC), Djotish Jaggernath, bevestigt dit. Hij is van mening dat de scholen beter gesloten konden blijven, omdat er nog altijd gevaar heerst. De schooldeuren waren aldus Jaggernath, gesloten toen de besmettingen minder waren. Hij ziet daarom geen reden om ze voor een periode van vier weken open te stellen.