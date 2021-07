Cubanen in Suriname sluiten zich aan bij protesten van hun landgenoten op Cuba

Cuba: Massaprotesten zijn wanhoopskreet tegenover de regering

Cuba maakt momenteel slechte momenten mee vanwege demonstraties die sinds gisteren op het gehele eiland worden gevoerd vanwege de zeer precaire economische situatie. Deze situatie baart Cubanen over de hele wereld grote zorgen, ook de Cubanen die in Suriname wonen. Op sociale media verschenen berichten waarin ze worden opgeroepen deel te nemen aan vreedzame demonstraties om hun families op Cuba te steunen. “Het belangrijkste doel is om op afstand solidariteit te tonen met het belang van het Cubaanse volk, waardoor de hele wereld bewust wordt van de werkelijke situatie die op Cuba plaatsvindt”, meldt SuNoticia, een Cubaans medium in Suriname.

Met dit doel voor ogen kwam gistermiddag een kleine groep personen met de Cubaanse nationaliteit bijeen aan de Waterkant. De demonstranten spraken hun grote bezorgdheid uit over de situatie op Cuba en de vreselijke omstandigheden waarin hun landgenoten op het eiland moeten leven. Elke dag neemt het voedseltekort op het eiland toe en moeten Cubanen lange uren in de rij staan om aan voedsel te komen. Het land heeft onvoldoende voorraden voor de dagelijkse consumptie. Daarnaast hebben de Cubanen te maken met een groot gebrek aan medicijnen en andere benodigde artikelen, als gevolg van de covid-pandemie. De burgers willen af van het regiem op Cuba, en eisen beëindiging van het bestuursmandaat van de communisten op het eiland. Blijkbaar is de druppel die de emmer heeft doen overlopen, de verergering in de zorgsector als gevolg van de aanzienlijke toename van covid-gevallen in de afgelopen weken, waardoor medische centra zijn ingestort. Het functioneren van de verschillende gezondheidsdiensten is zwaar aangetast, waardoor zieke mensen aangewezen op de eerstelijnszorg, geen adequate behandelingen meer kunnen krijgen.

Havana

Voor het eerst in meer dan 60 jaar, protesteerden mensen in ongeveer 20 dorpen en steden over het hele eiland en scandeerden “vrijheid” en “stop met de dictatuur”. Terwijl de demonstraties zich verspreidden, legde president Miguel Díaz-Canel, een verklaring op tv af, waarin hij zijn aanhangers opriep ook de straat op te gaan om de demonstranten te “confronteren”. In plaats van de bevolking te onderdrukken, hebben de Cubaanse autoriteiten volgens de protestanten de plicht het recht op vreedzame demonstraties, te beschermen. President Miguel Díaz-Canel gebruikt daarbij opruiende retoriek over oorlog en confrontatie. Dat creëert eerder een sfeer van geweld tegen mensen die eisen dat hun regering verantwoording aflegt en dat zij gebruik mogen maken van hun mensenrechten.

Cuba maakt momenteel de ergste economische crisis in 30 jaar door, onder meer als gevolg van de corona-pandemie. Los van de demonstranten die in Paramaribo adhesie tonen voor het protest op Cuba is een ander groep als bezig om hulpgoederen te verzamelen om hun landgenoten op Cuba te ondersteunen.