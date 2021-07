Eind juli beschikt SLM over ander vliegtuig

De SLM heeft momenteel geen eigen vliegtuig, maar dat past volgens CEO, Paul de Haan noodgedwongen in het plan voor de toekomst. De Boeing 777 die tot voor kort nog vloog op de Mid-Atlantische route, was volgens de directeur, ongeschikt voor de route naar Amsterdam. ‘’Er was bijvoorbeeld slaapruimte aan boord voor het cabinepersoneel, maar dat traject vereist dat niet, waardoor wij vrachtruimte moesten ontberen en daarom bleek die operatie verlieslatend voor de SLM. De Boeing 737-700 was een prachtig vliegtuig, maar helaas ongeschikt voor lange afstanden. Deze vliegtuigen maken geen deel meer uit van de vloot van de SLM, jammer genoeg ging dat niet op de juiste wijze, want die zijn werden genomen door de lessoren, maar het geeft ons nu wel de kans, versneld te gaan kijken naar welke vliegtuigen passen in het netwerk, waar we willen gaan vliegen.

We kunnen eigenlijk door het gebeuren waarbij deze toestellen zijn teruggegaan naar de lessoren, gaan herontdekken en dat past in het Herstelplan van de SLM. We beginnen met een schone lei, want we kunnen nu alles opnieuw bedenken m.b.t. de vloot en het netwerk”, benadrukt de SLM topman. Verder zegt De Haan, dat dit de juiste manier is om van scratch te beginnen voor het bedrijf. “Het feit dat de toestellen terug zijn naar de lessoren, is namelijk heel gunstig voor het herstel van de SLM en we zullen het niet meer hebben over het verleden, want dat is voorbij. Het is heel belangrijk dat we nu focussen op de toekomst en alle negatieve bagage achterlaten. Een positieve gebeurtenis, die zeer binnenkort zal plaatsvinden is, dat de SLM zal beschikken over een vliegtuig dat voldoet aan de verwachtingen van de klant. Een dat waarschijnlijk weer in SLM kleuren zal worden ingezet, om de regionale route te onderhouden. Dit zal voor het einde van de maand juli gerealiseerd worden”, aldus De Haan.

Nationale trots

Waar de SLM nu mee bezig is, is haar imago op te vijzelen. Want wanneer je een ticket koopt bij de SLM, dan verkoopt die transport van A naar B, maar je koopt dan ook een stoel, een maaltijd en een bepaalde mate van service en onze nationale carrier is ook drukdoende om te overwegen, wat zij nog meer kan aanbieden aan haar klanten. “ De SLM is onze nationale trots die volgend jaar 60 jaar bestaat en is 100 procent Surinaams. Ook zijn wij het enige land in de regio met een nationale luchtvaartmaatschappij, en dat is nog steeds iets om trots op te zijn. Het geeft Suriname de mogelijkheid om te verbinden met de rest van de wereld, want indien je geen nationale luchtvaartmaatschappij hebt valt er niets te verbinden met de rest van de wereld, en dan ben je afhankelijk van wie er hier naartoe wil vliegen”, stelt de SLM topman.

Concurrentie

American Airlines (AA) zal binnenkort ook vliegen op de route Paramaribo- Miami. Volgens De Haan is de komst van AA “proof of concept”, want zij komen niet hierheen omdat zij zo graag op de route Paramaribo willen vliegen, maar zij komen omdat er iets valt te halen. “De grootte van de vijver is bekend en nu zullen wij moeten zien, hoe wij die vissen verdelen. AA is een hub-carrier die passagiers ophaalt uit heel Noord-Amerika en brengt ze naar Miami en dan komen ze naar Suriname. SLM is een point tot point carrier, waarbij 100 procent van de passagiers instappen in Paramaribo en uitstappen in Miami. We zijn niet bang voor de concurrentie en juichen haar juist toe, want het bewijst juist, dat er iets valt te halen hier”, aldus De Haan. Verder is de SLM ook in gesprek met een aantal potentiele partners, m.b.t. de Mid-Atlantische route, maar wie dat zijn wilde de CEO nog niet prijsgeven vanwege concurrentie overwegingen. “Wij spreken momenteel overal ter wereld met toekomstige partners. Tot voor kort had de SLM geen luchtvaartpartners, geen autoverhuur partners, geen hotelpartners en zij is nu aan het groeien om al deze partners te betrekken, en om het aanbod steeds uitgebreider te gaan maken. “Daarmee willen wij een one stop shop worden, zodat de passagiers de tickets bij ons kopen en daarnaast tegen een gereduceerd tarief een hotel kunnen boeken, een auto huren en de reisverzekering afsluiten”, zegt De Haan. Om een goede doorstart te maken voor de SLM voert het bedrijf momenteel ook gesprekken met andere vliegmaatschappijen om zo ook andere destinaties aan te kunnen bieden. De SLM heeft volgens de directeur in de afgelopen jaren een digitaliseringsslag gemist en er wordt nu aan een inhaalslag gewerkt.