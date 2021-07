Fransen willen kwikvrije goudwinning

Frankrijk ondersteunt Suriname strategische allianties tot stand te brengen

“Frankrijk is zich terdege bewust van de moeilijkheden waarmee u nu al een jaar wordt geconfronteerd nadat u een quasi failliet land heeft geërfd met bovendien een wereldwijde gezondheidscrisis die mensenlevens maar ook economische activa verwoest, en Frankrijk staat aan uw zijde om te onderhandelen over de beste deal met internationale financiële organisaties”, aldus de Franse ambassadeur Antoine Joly, gisteren tijdens de receptie die gehouden werd in verband met de Franse nationale feestdag op 14 juli. Op deze dag herdenken de Fransen het feit dat 232 jaar geleden het Franse volk, de Bastille, een gevangenis in Parijs, bestormde. Sindsdien heeft de Franse republiek vele politieke en sociaaleconomische uitdagingen doorgemaakt, wat er uiteindelijk toe leidde dat Frankrijk een gerespecteerde en invloedrijke speler werd in de internationale arena. Joly stond bij de herdenking stil bij de rol die Frankrijk wil vervullen in de regio, voornamelijk het Guyanaschild. “We worden als buren geconfronteerd met dezelfde uitdagingen. We delen gezamenlijk het Guyana-schild en net als jullie, willen wij het beschermen en wij waarderen het”, zei de ambassadeur.

Tijdens de receptie waren president Chandrikapersad Santokhi en First Lady Mellisa Santokhi-Seenacherry, vicepresident Ronnie Brunswijk en echtgenote, assembleevoorzitter Marinus Bee, parlementsleden, enkele ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Joly benadrukte in zijn toespraak, dat de buurlanden moeten samenwerken om het milieu te verbeteren en ook moeten blijven strijden tegen de skalians die nog steeds op de rivier actief zijn. De Franse regering wil de overgang naar kwikvrije goudwinning in het Maroni-bekken. “Het is ook onze plicht om de inwoners van de regio perspectief te bieden op economisch en sociaal vlak.

En ook in termen van veiligheid in het kader van drugshandel, geweld of mensenhandel die helaas vaak gepaard gaan met illegale goudwinning.

Het vereist dat we samenwerken, zoals we doen met de vrijgevigheid van de Frans-Guyanezen, die dezelfde geschiedenis hebben als de Surinaamse bevolking, omdat ze vaak dezelfde oorsprong hebben”, aldus Joly. De Fransen zijn van mening dat de nieuwe regeringen die Suriname en Guyana vorig jaar hebben aangesteld, een historische kans hebben voor een gedeelde mondiale strategie in het hele Guyanaschild. Deze kans willen we onderscheiden in drie prioriteitsgebieden:

Veiligheid aanpakken

Het is de ambitie van Frankrijk als evenwichtige macht, in dienst van vrede en veiligheid, om een dicht netwerk van vriendschappen, strategische partnerschappen en allianties tot stand te brengen. En het is onze ambitie in de regio om ons strategisch partnerschap met Suriname te consolideren, omdat we dezelfde regionale uitdagingen moeten identificeren en aanpakken, waaronder acties van bendes die zich niet bewust zijn van grenzen, de illegale visserij die banen schaadt en de ontwikkelingen die onze economieën aantasten, indien zij niet worden aangepakt. Dit is volgens Joly, het doel van de conferentie die in augustus in Cayenne (Frankrijk) met Suriname en Guyana zal worden georganiseerd om een eerste strategische dialoog over het Guyanaschild te starten.

Klimaatuitdaging

“Maak van het Guyanaschild het voorbeeld van een intelligent bosbehoudbeleid voor klimaatbalans, maar ook een aanwinst voor de duurzame ontwikkeling van de mensen die er wonen. Dit is ook in lijn met de 2,1 miljoen euro die de Franse samenwerking dit jaar heeft toegekend aan het native American volk in Suriname en het is onze wens om deze samenwerking op bilaterale wijze en ook met de steun van de Europese fondsen, INTERREG en EDF, te intensiveren”.

Brug

De ambassadeur zei voorts, dat het een prioriteit is om de regionale economische ontwikkeling aan te pakken. “Dit is de reden waarom we enthousiast zijn over de bouw van een brug tussen Suriname en Guyana, aangezien we in de toekomst een brug moeten bouwen tussen Frans-Guyana en Suriname om te zorgen voor de nodige infrastructuur in het hele Guyana-schild dat verbonden is met Brazilië. Maar er zijn andere gebieden waarop we deze economische integratie moeten voortzetten, ik denk in het bijzonder aan de olie-industrie, de landbouwindustrie, het luchtvervoer. Het is ook een van de voorwaarden voor de ontwikkeling van het toerisme en vooral van het ecotoerisme. Laten we onze toeristen die vanuit Europa naar Suriname en Frans-Guyana komen, uitwisselen met degenen die vanuit Noord-Amerika naar Guyana komen”, zegt Joly. Dat is ook de reden waarom de ambassadeur van de gelegenheid gebruik maakte om voor hun territoria te vragen naar de status van geassocieerd lidmaatschap van de Caricom. “U weet dat u altijd kunt rekenen op de Frans-Guyanezen die zo graag naar Suriname komen.”

Covid-steun

President Santokhi sprak zijn dank uit aan de Franse regering voor de donaties die zij heeft verstrekt om de verdere verspreiding van de covid-pandemie in Suriname in te dammen. De Fransen hebben afgelopen vrijdag ook weer meegeholpen aan de vierde operatie voor zuurstof aan ons land. Frankrijk heeft Suriname in de afgelopen maanden op meerdere gebieden ondersteund in de strijd tegen COVID-19. In dat kader zijn er ook medische spullen, waaronder Personal Protective Equipment (PPE), overhandigd aan Suriname.