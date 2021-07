Maandag officiële start met Sinopharm in POC

De vaccinatieactiviteit met het Sinopharm-vaccin uit China is verschoven naar maandag. De activiteit zou dit weekeinde gehouden worden op het Politie Opleiding Centrum (POC), maar omdat er enkele zaken nog niet in orde zijn, kan deze pas maandag doorgaan. Dit werd bekendgemaakt door diverse media. Het Sinopharm-vaccin is anders dan AstraZeneca en de medewerkers moeten eerst weten hoe hiermee om te gaan, voor wat betreft de toediening van het Sinopharm-vaccin en hoe deze opgeslagen kan worden. De training is reeds gaande en zal dit weekeinde worden afgerond. Vandaar dat de activiteit dit weekeinde ook niet door kan gaan. Er zijn ruim al 7000 personen, voornamelijk Chinezen, die zich hebben geregistreerd om met Sinopharm te worden gevaccineerd.

Een week geleden heeft China 100.000 doses van het Sinopharm vaccin gedoneerd. Suriname beschikt hiermee over twee vaccins om de opmars van het coronavirus te remmen. Bij POC zal de komende week alleen Sinopharm worden toegediend.

De komende week zal er geen AstraZeneca toegediend worden te POC, aangezien de organisatie een grote toeloop verwacht. POC zal voorlopig ook de enige plek zijn waar men zich met Sinopharm kan laten vaccineren tegen COVID-19. Wanneer het weer rustig is, zal nagegaan worden of er twee vaccines op één locatie beschikbaar kunnen zijn.

Het ligt in de planning om vanaf 19 juli uit te breiden naar meerdere plekken waar men ook voor Sinopharm terecht kan. Er zijn in totaal reeds 208,227 vaccinaties verricht, waarvan 167,560 gevaccineerd zijn met de eerste dosis. 40,667 personen hebben hun tweede dosis ontvangen.

5 doden; 172 besmettingen

Vijf levens zijn na de update van het covid-dashboard geëist door COVID-19. 46 personen zijn al in juli overleden aan dit virus. In totaal zijn in Suriname 568 levens te betreuren. 172 personen werden in het afgelopen etmaal, positief getest op het coronavirus. Er zijn 441 swabs afgenomen. Hiervan waren 269 resultaten negatief. Van de geteste mensen was 39% positief. Dit percentage schommelt een hele week tussen de 33 en 39%. Er zijn nog te veel positieven. Op de Intensive Care Units van diverse ziekenhuizen worden 35 zieken dag en nacht behandeld. In de zorginstellingen zijn 105 patiënten opgenomen. 1.026 geïnfecteerden zijn in thuisisolatie. 146 personen zijn genezen verklaard.