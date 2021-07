De Haan: SLM begint opnieuw en laat alle negatieve bagage achter

Een paar maanden geleden werd door verschillende media gemeld, dat de leiding van de SLM een beroep op de regering had gedaan, voor het verstrekken van een maandelijkse ondersteuning van USD 2 miljoen. Deze ondersteuning zou de SLM een jaar lang nodig hebben, om de operationele kosten van het bedrijf te dekken. Paul de Haan, CEO van de SLM zegt in gesprek met De West, dat deze USD2 miljoen die de SLM nodig zou hebben en wel op maandbasis, wel degelijk het bedrag is wat het bedrijf tekort had. “Op een bepaald moment is dit gegeven in de media verschenen, alsof wij dat verzoek zouden hebben gedaan aan de regering en dat is niet waar. We hebben tijdens een gesprek met verschillende actoren binnen de regering, alleen gesproken over hoeveel de negatieve cashflow van de SLM, ongeveer USD 2 miljoen bedraagt en dat werd vertaald alsof wij dat bedrag hebben gevraagd. De vraag is nooit gesteld, een voorstel is ook nooit gedaan en er is niets toegezegd”, aldus De Haan. Verder zegt de CEO, dat dit niet nodig is, ‘’want we gaan onze eigen broek ophouden en we gaan het zelf regelen, met een blik op de toekomst’’. “De vraag die nooit eerder door iemand is gesteld, is hoe het komt, dat er in de wereld waar bijna elke luchtvaartmaatschappij miljoenen en zelfs miljarden overheidssteun heeft gehad en toch een heleboel van deze maatschappijen, ondanks deze steun zijn omgevallen, de SLM er nog steeds is en vliegt, zonder die miljoenen/miljarden overheidssteun. We doen dus toch iets goed in dit bedrijf, want we vliegen nog steeds, we zijn operationeel, hoewel het niet altijd het beste is geweest, maar we zijn er nog. We verkopen in ieder geval toch nog voldoende tickets om het hoognodige te kunnen betalen. Hoe meer mensen weer zullen vliegen met de SLM, hoe meer tickets we verkopen, en zo doen we het zelf. Volgend jaar bestaat de SLM 60 jaar en dat is nog steeds iets, waar wij trots op mogen zijn”, aldus De Haan. De SLM heeft momenteel geen eigen vliegtuig, maar dat past volgens de CEO, noodgedwongen in het plan voor de toekomst. De Boeing 777 die onlangs vloog op de Mid-Atlantische route, was volgens de directeur, ongeschikt voor de route naar Amsterdam. ‘’Er was bijvoorbeeld slaapruimte aan boord voor het cabinepersoneel, maar dat traject vereist dat niet, waardoor wij vrachtruimte verloren en daarom was die operatie verlieslatend voor de SLM. De Boeing 737-700 was een prachtig vliegtuig, maar helaas ongeschikt voor lange afstanden. Deze vliegtuigen maken geen onderdeel meer uit van de vloot van de SLM, jammer genoeg ging dat niet op de juiste wijze, want die zijn terug genomen door de lessoren, maar het geeft ons wel de kans versneld te gaan kijken, naar welke vliegtuigen passen in het netwerk waar we willen gaan vliegen.

We kunnen eigenlijk door het feit, dat die toestellen teruggegaan zijn naar de lessoren, gaan herontdekken en dat past in het Herstelplan van de SLM. We beginnen met een schone lei, want we kunnen nu alles opnieuw bedenken m.b.t. de vloot en het netwerk”, benadrukt de SLM topman. Dit is de juiste manier, om van scratch te beginnen voor het bedrijf. Tot slot zegt De Haan, dat de SLM hierdoor met de juiste middelen en doelstellingen, het herstel van het bedrijf kan aanpakken. “Alle negatieve bagage laten we achter en beginnen met een nieuwe SLM”.

-door Gladys Findlay –