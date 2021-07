Buschauffeurs voeren prikacties

De buschauffeurs van verschillende routes, hebben gisteren een prikactie gevoerd om aandacht te vragen van de overheid. Volgens de buschauffeurs rijden zij op een tarief dat niet in verhouding staat tot de huidige olieprijs. Dit heeft volgens hen tot gevolg dat zij haast niet uitkomen, omdat zij meer moeten uitgeven om te tanken, maar nog steeds hetzelfde bedrag moeten afstaan aan de bushouders.

De buschauffeurs blokkeerden voor ongeveer een kwartier het verkeer in de binnenstad, wat zorgde voor een enorme file. “Laat de president uiteindelijk met ons komen praten en niet schuilen achter een gesloten ruit. Hij is toch daar voor het volk, wel wij buschauffeurs zijn ook deel van het volk”, riep een verhitte buschauffeur de politie toe die op dat moment trachtte de menigte op andere gedachten te brengen. Volgens de buschauffeurs mogen zij van de overheid, ondanks de verhoogde olieprijzen, de tarieven per busrit niet aanpassen. “We mogen niet aanpassen, maar waarom wordt olie voor de chauffeurs dan niet verkocht tegen de oude prijs. We betalen keihard die SRD 15 per liter”, zei een chauffeur. Volgens hem zijn met de stijging van de olieprijzen, haast alle winkelprijzen omhoog gegaan. Dit heeft tot gevolg dat ook de prijzen voor banden en smeermiddelen zijn gestegen. “Als een band niet in orde is, trekt TCT je vergunning in, maar wie komt ons tegemoet met de prijzen. We blijven investeren, maar de overheid kan geen wegen onderhouden. Laten ze kijken naar de Van ’t Hogerhuysstraat. Daar gaan ons onderstel en onze banden eraan. Wij moeten steeds voor de onkosten omdraaien”, aldus de chauffeurs.

De groep dreigde met zwaardere acties indien binnen de loop van de komende week geen definitief besluit is genomen met betrekking tot de nieuwe tarieven. “We hebben genoeg bussen om het hele land lam te leggen”, aldus de chauffeurs.