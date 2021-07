HORECA-EIGENAREN VERKOPEN BEZITTINGEN OM TE OVERLEVEN

SECTOR BLOEDT NU DOOD

Vanaf vandaag, zaterdag 10 juni, mogen (openlucht) terrassen weer opengaan. Vanuit de regering is de voorwaarde, dat medewerkers die direct in contact komen met de klanten, gevaccineerd moeten zijn (minimaal één dosis). Ook klanten dienen minimaal één keer gevaccineerd te zijn. Verder wordt er nog onderhandeld over indoor dining. Afhalen en food delivery blijven gehandhaafd. Dax Fong, eigenaar van D-bar, zegt dat dit tenminste een begin is voor de horeca, omdat horecazaken al anderhalf jaar niets hebben verdiend en pas afgelopen donderdag heeft de regering hen deze middenweg geboden om wederom op te starten. Het water staat ons aan de lippen. “We konden niet zo doorgaan, wij zijn gewoon aan het doodbloeden, want de horecasector gaat totaal over de kop”, zegt Fong.

“Horeca- eigenaren hebben zich in allerlei bochten gewrongen en sommigen hebben zelfs veel van hun bezittingen moeten verkopen om te kunnen overleven. We zijn aan het einde van ons Latijn en we zagen geen andere oplossing, dan om binnen nu en de komende week op te starten, om zo uit deze crisis te geraken”, aldus Fong. Keerpunt is van mening, dat de situatie tot nog uitzichtloos lijkt voor deze ondernemers en ze koerst richting faillissement. Wij vroegen ons de afgelopen weken ook af, waarom de terrassen niet open konden onder strikte protocollen. Ook is aan de minister van Volksgezondheid meerdere malen gevraagd, of horecagelegenheden met een open terras, gevaarlijker zijn dan winkels en supermarkten. Keerpunt staat achter de oproep van de horeca en onderkent tevens, dat ook zij moet overleven. Deze groep heeft al veel te lang met de overheid gesproken en kreeg vaker nul op het rekest. De ondernemers waren de afgelopen week zodanig verhit, dat zij niets anders konden bedenken dan tot actie over te gaan. Zij hadden reeds een aanvraag ingediend voor een vergunning, zodat zij een protestactie konden houden. Keerpunt vernam uit kringen van de horeca, dat indien er geen gehoor werd gegeven, deze groep de komende week over zou gaan tot het barricaderen van wegen. Tot nu toe is het niet bewezen, dat het openstellen van terrassen zorgt voor massale besmettingen, zo wordt de lichaamstemperatuur van de gasten gemeten en ook het ontsmetten van de handen wordt nog steeds toegepast. Ook worden gasten geregistreerd en met de nieuwe regels, zal ook gevraagd worden naar een vaccinatiebewijs. Volgens een horecaeigenaar zullen zij zelfs kortingen aanbieden aan gevaccineerden, zodat zij ook meer van deze groep aantrekken. “We moeten denken aan het totaal maatschappelijk plaatje, want er gaan dagelijks mensen dood aan andere ziekten, maar iedereen focust zich alleen op covid. Als mensen zien dat alles geleidelijk aan weer opengaat voor gevaccineerden, dan motiveer je ook anderen die nog twijfelen om het prikje te halen”, aldus een horecamedewerker.