VACCINATIEBEWIJS EN PASPOORT

De wereld zit al zeker anderhalf jaar in de gijzeling van de COVID-19-pandemie en het heeft er veel van dat de meeste landen en dan vooral de arme, nog lang met COVID-19 en zijn varianten te maken zullen hebben. Er zullen in die landen nog miljoenen besmettingen bijkomen en vele dodelijke slachtoffers. Landen die de mogelijkheid en financiën hebben om de door de WHO goedgekeurde vaccins te kopen en een grootschalige immunisatiecampagne op te zetten en afronden, komen er met hun bevolking nog goed vanaf. Landen die dit niet kunnen, zullen zwaar te lijden hebben onder het virus. We denken daarbij vooral aan landen in Afrika, waar het virus veel slachtoffers maakt. Vaccineren op massale schaal is de enige methode om COVID-19 en zijn mutanten de baas te blijven en uiteindelijk tot de zogeheten nieuwe normaal te geraken. Maar toch zijn er nog vele miljoenen mensen op deze aardkloot die niets willen weten van de COVID-19-vaccinatie en ervan uitgaan, dat ze niets zal kunnen gebeuren en dat COVID-19 een andersoortige griep is, die met alternatieve medicijnen en huismiddeltjes buiten de deur gehouden kan worden. Iedereen zo zijn mening en het staat eenieder vrij, om zich wel of niet te vaccineren. Wat deze groep mensen wel te wachten staat, is uitsluiting in veler opzicht. En dan hebben wij het over de internationale benadering van personen door overheden, bedrijven en andere instanties ten opzichte van de wel gevaccineerde personen en degenen die immunisatie niet accepteren uit eigen overwegingen. Zo is het in het buitenland al zo dat bij grote evenementen, je zonder PCR-test of vaccinatiebewijs, je de toegang wordt geweigerd. Bij een sollicitatie kan je het beoogde baantje gerust vergeten als je de vaccinatie op je telefoon of ander bewijsstuk niet kan tonen. Het zal er uiteindelijk ook van komen dat taxicentrales geen chauffeurs meer in dienst zullen nemen als die niet gevaccineerd zijn. Ook een buitenlandse reis zal steeds moeilijker worden als je geen COVID-19-vaccinatiebewijs kunt tonen en dat reeds bij het passagekantoor. Voor personen die nooit op reis gaan, is dat natuurlijk geen bezwaar, maar ook bij de toegang tot een ziekenhuis zullen er in de toekomst beperkende maatregelen worden toegepast. Allemaal niet vreemd wegens het besef dat covid en zijn varianten, niet weggaan en het zelfs zo is, dat de besmettingen veroorzaakt door de varianten die in aantal toenemen, slachtoffers zullen blijven maken. Momenteel is het zo, dat de grote farmaceuten aan het uitzoeken zijn, of de bestaande vaccins ook de varianten de baas zijn en of het misschien zelfs noodzakelijk is, een additionele vaccin boost op de markt te brengen om de dekkingsgraad tegen de varianten te verhogen. Zelfs in de hele rijke landen, waar men grote en goed werkende vaccinatiecampagnes op touw heeft kunnen zetten en voltooien, houdt men er rekening mee dat er wederom een uitbraak kan plaatsvinden. Men is zich daarvoor zeer zeker aan het bewapenen en dat is mogelijk, gezien hun groot financieel vermogen. Een ieder heeft het recht te bepalen of hij of zij gevaccineerd wenst te worden. Echter is het zo dat de nee-zeggers, er wel rekening mee moeten houden dat er in de toekomst tal van beperkingen voor hen zullen gelden en dan rijst de vraag, of ze dat ongerief wel wensen mee te maken. Naar de mening van Keerpunt, wenst namelijk niemand als paria gezien te worden en nog minder overal de toegang geweigerd. Veel landen denken er nu reeds over vaccinatiebeperkingen toe te passen. Geen COVID-19-vaccinatiebewijs of –kaart? Sorry, meneer of mevrouw, u komt er niet in. Een goed voorbeeld is Brazilië. Wie geen gele koorts prik heeft gehad, komt dat land zonder vaccinatiebewijs ook niet in. Dus een COVID-19-prik hoeft dan ook niet zo vreemd te zijn en zeker niet remmend.