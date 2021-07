Delta al in Frans-Guyana

Paho: ‘Vaccins ook effectief tegen covid-varianten’

De Pan-Amerikaanse Gezondheids-organisatie (PAHO)-directeur dr. Carissa F. Etienne, zegt dat er inmiddels is vastgesteld, dat de impact van de zorgwekkende covid-varianten op de doeltreffendheid van de goedgekeurde vaccins voor COVID-19, minimaal is. “Het effect van vaccinatie op de volksgezondheid valt niet te ontkennen en we zien het bewijs op plaatsen met een hoge vaccinatiegraad. Naarmate meer mensen worden gevaccineerd, worden er ook minder ernstig ziek. Uiteindelijk zal dit effect hebben op de overdracht”, vertelde dr. Etienne aan verslaggevers tijdens haar wekelijkse mediabriefing. “De covid-varianten vergroten echter de noodzaak, om de toegang tot covid-vaccins in Latijns-Amerika en het Carïbisch gebied, te verbeteren”, voegde ze eraan toe. “Er zijn maar weinig plaatsen die profiteren van het volledige potentieel van covid-vaccins, aangezien er nog een enorme toegangskloof is in onze regio.”

“Dit is onaanvaardbaar en de opkomst van varianten maakt het nog urgenter, dat we de aanvoer van vaccins naar de plaatsen met de hoogste transmissie versnellen”, aldus dr. Etienne.

Ze voegde eraan toe, dat de PAHO, de ontwikkelingen van de COVID-19-virusvarianten sinds juni 2020 volgt, toen ze het Genomic Surveillance Regional Network oprichtte. Het netwerk heeft meer dan 52.000 virale resultaten uit Latijns-Amerika en het Carïbisch gebied gedeeld en blijft de zorgwekkende varianten volgen in 43 landen en gebieden die de alfavariant (Britse)hebben gedetecteerd. Tot nu toe hebben 18 landen gevallen van de Beta-variant (Zuid-Afrikaanse) gemeld; 29 landen gevallen van de gammavariant (Braziliaanse/P1) gemeld en 14 hebben gevallen van de deltavariant (Indiase) aangegeven, waaronder Argentinië, Aruba, Brazilië, Canada, Chili, Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mexico, Puerto Rico, VS, Barbados, Peru en Sint Maarten.

Wat betreft de aanhoudende toename van COVID-19-gevallen in Latijns-Amerikaanse en Carïbische landen, zei Dr. Etienne dat de landen in de Amerika’s de vorige week alleen al 1,1 miljoen nieuwe COVID-19-infecties en 30.000 doden hebben gemeld, waardoor het totaal aantal gevallen op meer dan 72 miljoen komt en bijna 1,9 miljoen doden. Ze ging ook in op de nieuwe uitdagingen van nieuwe seizoenen in Latijns-Amerika en het Carïbisch gebied. “Het is misschien niet de ideale tijd om te reizen, vooral niet naar plaatsen met actieve uitbraken, of waar de ziekenhuiscapaciteit beperkt is”, aldus Etienne. Landen die door het orkaanseizoen worden getroffen, moeten de coördinatie tussen de teams voor volksgezondheid, de civiele bescherming en de noodhulp die kunnen worden ingeschakeld om in te grijpen in geval van storm, versterken. Ze drong er bij landen op aan, effectieve waarschuwingssystemen te gebruiken en te overwegen ziekenhuizen goed uit te rusten en de schuilplaatsen uit te breiden om zo de kans van overdracht, ook onder familieleden, te verminderen, aangezien sociale afstand en goede ventilatie moeilijk zullen worden wanneer zich een storm voordoet.

Op het zuidelijk halfrond, waar het griepseizoen is begonnen, moeten landen bewakingssystemen versterken om de verspreiding van respiratoire virussen, waaronder COVID-19 goed, te volgen en de volksgezondheidsmaatregelen in acht blijven nemen. Ze merkte ook op, dat meer dan 13 landen zijn begonnen met vaccinatiecampagnes tegen de seizoensgriep en dat al meer dan 80 miljoen mensen zijn beschermd. “Maar we moeten nog veel doen om de overdracht van COVID-19 en andere luchtwegaandoeningen te beperken”, benadrukte Dr. Etienne.

De PAHO-directeur bedankte de Verenigde Staten voor hun donaties van vaccins aan Latijns-Amerika en het Carïbisch gebied, en zei dat ze hoopte, dat ook andere landen dit voorbeeld volgen, “zodat we de toegang tot vaccins zo snel mogelijk kunnen uitbreiden”, aldus dr. Etienne.