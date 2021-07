ANGSTPSYCHOSE NU AAN ZET?

We kennen al vele decennia de media, waaronder de schrijvende pers, de radio en sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw, ook de televisie die ons voorzien van de nodige informatie. Sommigen hebben hun voorkeur voor bepaalde media wegens de volgens hen gepresenteerde nieuwsgaring, opinie en presentatie, weer anderen zijn zwaar gesteld op hun eigen medium en voelen zich daar verbonden mee. Dat is al decennialang zo in Suriname en ook elders in deze wereld. We hebben het hier dan ook strikt over de traditionele media. Met de komst van de sociale media die inherent is aan de moderne communicatie en ook toegankelijk is voor eenieder die daar behoefte aan heeft, treedt ook een gewijzigde alternatieve wijze van communiceren op, waarbij er berichten kunnen worden ‘gepost’ die een positieve uitstraling kunnen hebben, maar ook die een zeer negatieve manipulatieve werking tot gevolg hebben. Ook de meest ordinaire en beledigende zaken en uitlatingen gespeend van profane taal, worden nu via de sociale media gelanceerd. De meest hatelijke verwensingen worden dagelijks gepost en men schuwt het niet smadelijke en lasterlijke zaken tegen derden te lanceren. Wat Keerpunt ook is opgevallen, is dat men de sociale media, vooral Facebook, misbruikt om een sfeer van angst binnen de samenleving op gang te brengen en zelfs te stimuleren. Volgens onze constateringen, zijn er lieden bezig een sfeer te creëren waarbij er een alles overweldigende angst bij derden ontstaat, om dan deze gemoedstoestand in hun voordeel te beslechten. Een dergelijke angstbeleving die in het kader van intimidatie kan worden geplaatst, heeft tot doel bepaalde ontwikkelingen te stagneren of geheel te stoppen en dat natuurlijk ten voordele van de veroorzaker of initiator. Waar dit allemaal mee samenhangt, is slechts bij een kleine groep ingewijden bekend die ook zeer nauwkeurig in staat zijn een analyse te maken, welke richting het voor de voormelde initiator dient op te gaan. Gevoeglijk kan worden aangenomen, dat bepaalde mensen door politici en anderen die hun bedenkelijke belangen in gevaar zien komen, derden aanzetten om de sociale media op zeer negatieve en zelfs besmeurende wijze in te zetten en natuurlijk ten eigen voordele. Om terug te komen op het stimuleren van de angstpsychose, hebben wij kunnen vaststellen, dat er na de tragische dood van een jongeman de afgelopen week, zeker handelingen worden gepleegd die zeer vreemd zijn en bij bepaalde mensen een zware angstbeleving tot gevolg kunnen hebben. Gelijk na de plotselinge dood van de jongeman, werd er door een bepaald medium een verhaal gelanceerd over een wapenverduistering en aangifte, waarbij op sociale media tal van speculatieve verhalen werden gepost die zeker tot angstbeleving en beklemming zouden kunnen leiden. Was er daadwerkelijk sprake van verduistering of gewoon van een strategische verplaatsing en een verlate aangifte? Wie zal het zeggen? Op sociale media worden er dan ook tal van zaken vermeld, waarbij men zelfs zover gaat de overleden jongeman de schuld van de wapenverduistering in de schoenen te schuiven. Er is vrijwel niemand op sociale media die zich ook afvraagt, of het een normale door de Vuurwapenwet gedekte omstandigheid betreft dat er zware militaire wapens, die eigenlijk het Nationaal Leger toebehoren, zich nog in de woning van een ex-autoriteit bevonden en niet waren voorzien van bijzondere machtigingen door het Openbaar Ministerie versterkt. Die vraag moet nog zeker door de overheid beantwoord worden. In het kader van de meergenoemde angstbeleving en angstbevordering die men misschien wel aan het bevorderen is, rijst wel onmiddellijk de vraag, waar de wapens die ontvreemd zijn uit de woning van de oud-hoge autoriteit zijn beland, en of het niet de bedoeling is, dat dit schiettuig op een gegeven moment zal worden ingezet om dit land wederom in de grootste ellende te storten, waarbij het schenden van de mensenrechten en grote vernietigingen, wederom hun intrede zullen doen. Ingewijden die zaken op de voet volgen, hebben een zeer goed vermoeden wat er gaande is en eventueel kan of zal komen. De sociale media vervullen momenteel een bedenkelijke rol bij het verstrekken van signalen die in veel gevallen als ‘fake’ kunnen worden aangemerkt, maar ook in bepaalde opzichten als schoten voor de boeg moeten worden gezien. Wie goed leest en het vermogen heeft te analyseren, weet dat bepaalde zaken draaiboeken betreffen en dat er een macaber politiek schaakspel wordt gespeeld en dat er nu moet worden afgewacht, wie de echte grootmeester is. Zolang dat niet duidelijk is, blijft het angstvallig stil en weten slechts de ingewijden, wanneer het punt van de ontknoping naderbij is.