DOOR ALLEEN TE PRATEN, KOMT ER GEEN VERBETERING

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft recentelijk verklaard, dat de wegen in ons land door de zware regens kapot gaan en dus slechter worden, en ook omdat de ontwatering slecht is. Het wegennet in Suriname ziet er werkelijk heel erg slecht uit. Volgens Nurmohamed, zal de situatie zich blijven voordoen, als die niet aangepakt wordt. Daarenboven stelde Nurmohamed dat OW nu niet voldoende middelen heeft om het wegennet in Suriname optimaal aan te pakken. Volgens de minister heeft men voorheen geëxperimenteerd bij de wegenaanleg. Niet alleen heeft dit enorm veel geld gekost, het werkt nu ook in het nadeel van het ministerie. Een voorbeeld van een slecht wegdek is de Gompertstraat, die al jaren opgelapt wordt. Daarbij hebben we ook de Tout Lui Faut Kanaalweg en Latourweg, die ook beroerd zijn. Behalve dat de kuilen erger worden door de regens, raken heel veel bromfietsers betrokken bij een ongeluk. Door een slecht wegdek kunnen de banden en het onderstel van auto’s ook beschadigd geraken. Als het regent, vullen de kuilen zich met water, waardoor je die niet ziet. Keerpunt betreurt de manier waarop zaken aangepakt worden door niet alleen deze overheid, omdat er veel bromfietsers slachtoffer zijn geworden van de slechte wegen, doordat ze in een gat terecht zijn gekomen en gewond raakten. In feite zou de overheid aansprakelijk gesteld moeten worden voor de opgelopen schade. Het duurt soms maanden alvorens de overheid ertoe overgaat de levensgevaarlijke kuilen op drukke wegen te repareren. Keerpunt is ervan op de hoogte, dat veel mensen wensen dat de regering wegen opnieuw asfalteert en maatregelen treft tegen de grote zware vrachtwagens die de wegen voortdurend kapot rijden. Nurmohamed haalde tijdens zijn betoog aan, dat bij de wegen gekeken zal worden naar andere mogelijkheden om de infrastructuur in ons land te verbeteren, waarbij het budget ook gereduceerd zal worden. Desondanks zal getracht worden duurzame oplossingen te vinden binnen de mogelijkheden van de staat. Keerpunt hoopt dat in de toekomst er goede en duurzame verbetering zal optreden in onze infrastructuur, want wat wij tot heden hebben gezien, is dat veel uitleg nog geen directe oplossing teweegbrengt voor onze slechte wegen.