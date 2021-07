Volledig gevaccineerden kunnen gewoon reizen naar Suriname

Quarantaineplicht niet verplicht voor gevaccineerden

De nieuwe covid-maatregelen die gelden vanaf vrijdag 2 juli t/m maandag 19 juli, werden gisteren bekendgemaakt. Een belangrijke aanpassing is dat er op zondag geen lockdown meer geldt, ook zijn individuele sporten weer toegestaan. Fitnesscentra en andere sportgelegenheden waar yoga, dans, aerobics en of zumba beoefend kunnen worden, mogen ook open. De gebedshuizen blijven gesloten, maar de regering hoopt voor 11 juli in overleg te gaan met de religieuze leiders om te komen tot een gefaseerde openstelling. Taxi´s mogen alle burgers vervoeren conform de geldende maatregelen. De scholen blijven gesloten, alleen voor examenleerlingen is er een uitzondering onder strikte naleving van protocollen. De grenzen zijn in de deze periode geopend voor volledig gevaccineerde personen. Zij hebben geen toestemming nodig om te mogen reizen naar Suriname en zijn niet gehouden aan de quarantaineplicht.

De vliegmaatschappijen hebben voor volledig gevaccineerden geen restricties, maar wel een controle- en handhavingsplicht. De volgende documenten zijn vereist: bewijs van volledige vaccinatie, negatieve PCR-test en geldige reisdocumenten.

Reizen van volledig gevaccineerden uit Suriname (outbound): de vliegmaatschappijen en doelgroep zijn gehouden aan regels van het land waar naartoe wordt gereisd. Niet of niet volledig gevaccineerden, zijn gehouden aan de quarantaineplicht conform de geldende voorschriften van het ministerie van Volksgezondheid en toestemming van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Business en Internationale Samenwerking.

Vluchten van Nederland, Caraïbisch Gebied, Guyana, Frans-Guyana en de Verenigde Staten van Amerika: outbound en inbound voor cargo en personenverkeer zijn toegestaan in het Surinaams luchtruim. Vluchten Brazilië, Cuba en de Dominicaanse Republiek zijn uitsluitend toegestaan voor inbound en outbound cargoverkeer en outbound personenverkeer. Personenverkeer vanuit Haïti is niet toegestaan. Vanuit Guyana en Frans-Guyana zal in de periode van 02 juli 2021 t/m 19 juli 2021, het goederen- en essentieel personenverkeer te water alleen op woensdag en vrijdag toegestaan zijn. Reizigers die volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2-virus zullen in deze periode in staat gesteld worden om vanuit Suriname naar het buitenland (outbound) en vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen. Voor in- en outbound personenverkeer: aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn tegen het COVID-19. Voor inbound personenverkeer: in het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname. Voor inbound personenverkeer: de reiziger wordt geadviseerd om zeven dagen na aankomst in zelf- of thuisquarantaine gaan. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2-virus, zullen in de periode van 02 juli 2021 t/m 19 juli in staat gesteld worden om uitsluitend voor essentiële doeleinden of repatriatiedoeleinden vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen. Dit geldt uitsluitend indien zij in het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname; en als zij na aankomst, zeven dagen in verplichte hotelquarantaine (onder bewaking) gaan. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2-virus zullen in de periode van 02 juli 2021 t/m 19 juli in staat gesteld worden om vanuit het Suriname naar het buitenland (outbound) af te reizen, mits zij reizen naar hun geboorteland of woonplaats of een land waarvan zij de nationaliteit hebben. De Surinaamse autoriteiten kunnen voor essentiële reizen en/of personen uit essentiële beroepsgroepen (expats, diplomaten, overheidsfunctionarissen, medici en zorgpersoneel) vrijstelling verlenen van de vereisten.