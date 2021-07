VES: ‘Begrotingstekort is onverantwoord’

De Nationale Assemblee (DNA) heeft in de vroege ochtend op zaterdag 26 juni jl., het Herstelplan 2020 – 2022 en de Begroting 2021 goedgekeurd. De volksvertegenwoordigers hebben met de goedkeuring van dit gigantisch tekort van SRD 7.7 miljard een nieuw Surinaams record gevestigd. De Vereniging van Economisten in Suriname (VES), heeft stelselmatig tijdens de vorige regeerperiode gewezen op de desastreuze gevolgen die een groot tekort op de Begroting heeft op de economie. Dit is geen economische theorie, de bevolking voelt dit nog steeds in hun portemonnee. De huidige coalitiepartijen VHP, ABOP, NPS en PL hebben, met consistente steun van de VES, de onverstandige begrotingen in het verleden bestreden. De vier coalitiepartijen zouden het beter doen, en het volk heeft ook daarop gestemd.

SRD 7.7 miljard tekort is onverantwoord economisch beleid

Helaas zien we een voortzetting van het onverantwoord economisch beleid met een gigantisch begrotingstekort van SRD 7.7 miljard. In een krimpende economie met een gigantische Staatsschuld is dit economisch onverantwoord. Ook het ontbreken van een sluitend financieringsplan van dit tekort, terwijl er nog maar zes maanden te gaan zijn, is zorgelijk.

Onwaarheden vertellen is geen Goed Bestuur

De samenleving is in de afgelopen regeringsperiode veelvuldig door haar bestuurders voorgelogen en bedrogen. Hoewel dat volgens de VES in een democratie niet toelaatbaar is, blijkt dit in onze jonge democratie ongestraft te mogen. Maar de Regering Santokhi-Brunswijk zou het beter doen. Echter blijkt dat ook de nieuwe beleidsmakers zich hieraan schuldig maken. Dit terwijl men in woorden oproept tot ondersteuning, saamhorigheid en breed draagvlak voor het beleid, vervreemdt zij zich van het maatschappelijk middenveld door onwaarheden te verkondigen. Zo kon de minister van BIBIS in het ABC-radioprogramma ‘Welingelichte Kringen’ op zondag 27 juni jl., het niet laten om onwaarheden te verkondigen over de betrokkenheid van de VES in de beleidsformulering. Feit is dat de VES nimmer is gevraagd onderdeel te zijn bij het opstellen van het Herstelplan 2020-2022, nog bij de Begroting 2021. Dit is een pertinente leugen. De VES heeft op twee momenten desgevraagd respectievelijk 11 pagina’s en 16 pagina’s commentaren op twee versies van het Herstelplan geleverd. Dat deze commentaren pijnlijk de vele manco’s in het voorgenomen regeerbeleid blootlegde, kan de VES niet verweten worden. Elke inhoudelijke discussie over de door de VES voorgestelde verbeteringen is uitgebleven. In plaats daarvan kiest men ervoor om zich er met leugens van af te maken (voor een gedetailleerde verantwoording van de opstelling van de VES, zie INZICHT # 11 van januari 2021). Daarnaast pretendeert de minister, die klaarblijkelijk niet gehinderd wordt door economische kennis of onderzoek, beter thuis te zijn in de economische theorie dan alle leden van de VES samen. Hij doet de VES-analyses af als intellectuele discussies, alsof dat het probleem zou zijn. Wij gaan niet in polemiek over economische begrippen. Feit is dat de Regering SRD 7.7 miljard meer wil uitgeven dan ze verwacht te ontvangen. Aangezien we niet meer monetair gaan mogen financieren, zal dit begrotingstekort worden gedekt door lokaal of internationaal te lenen. Hierdoor zal de staatsschuld, die nu reeds ruim boven de SRD 50 miljard bedraagt, in plaats van afnemen nog verder toenemen. Ook deze Regering gaat door met het onverantwoord lenen, waarvan het overgrote deel consumptief wordt aangewend. Nog meer leningen die niet zorgdragen voor productie ter verhoging van de verdiencapaciteit is funest voor de economische ontwikkeling. Deze voortzetting van het verkeerde be-leid van de vorige Regering, zal het overheids financieel probleem in plaats van op te lossen, verder vergroten. Daar hoef je geen economie voor te hebben gestudeerd.

EBS-tarieven

De Regering verdient geen schoonheidsprijs met het aankondigen van de nieuwe EBS-tarieven per 1 juli 2021 zonder adequate afstemming met de samenleving. Door protesten vanuit het Surinaams bedrijfsleven en de samenleving, heeft de Regering ingezien dat er een meer evenwichtig model nodig is. Iedereen is het erover eens dat de enorme jaarlijkse subsidie aan de EBS niet meer te dragen is en drastisch moet worden verlaagd. Voorts dient de EBS efficiënter te gaan functioneren. Verder dient er een deugdelijk subjectsubsidiesysteem, buiten de EBS, te worden opg-ezet dat de kwetsbare huishoudingen ondersteunt. Het vooraf door de Regering overleggen met de relevante stakeholders, voorkomt verwarring en creëert draagvlak voor te plegen correctief economisch beleid. Dit is ook de uitdaging voor het, conform de wet, gaan splitsen van de opwekking en distributie van elektriciteit.

KMO-fonds

Positief kan worden genoemd de installatie van een nieuw bestuur van het bestaande KMO-fonds om de Kleine- en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s) te stimuleren. Het is van belang dat het KMO-fonds spoedig operationeel is en met de heldere procedures KMO-bedrijven kan stimuleren ter verhoging van de nationale productie. Het betreft hier de doorstart van een door de vorige Regering opgezet fonds dat is vastgelopen. Het is van belang dat er een grondige evaluatie van het functioneren van het KMO-fonds wordt gemaakt, waardoor mogelijk dezelfde fouten kunnen worden voorkomen. Een van de mogelijke valkuilen is de accommodatie van ‘friends, family en sponsoren’ in het KMO-fonds bestuur, hetgeen kennelijk tot beleid is verheven door deze Regering.