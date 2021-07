Negen covid-doden op eerste dag juli

Negen personen zijn in het afgelopen etmaal overleden aan COVID-19 en wel op de eerste dag van de maand juli. Het aantal covid-doden in Suriname heeft een sprong genomen naar 531. 204 personen werden positief getest op het coronavirus. Er werden 503 swabs afgenomen. Hiervan waren 299 negatief. Van de geteste mensen was 40,6% positief. Het percentage is nog veel te hoog. Volgens normen die de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en ook Suriname hanteren, moet dit percentage onder de 10% zijn. Op de Intensive Care Units in diverse ziekenhuizen worden 34 zieken dag en nacht behandeld. In de zorginstellingen zijn 184 patiënten opgenomen. 1.218 geïnfecteerden zijn in thuisisolatie. 175 personen werden gisteren genezen verklaard. De maand juni werd met 220 covid-doden afgesloten.

De aangekondigde 100.000 Sinopharm-vaccins geschonken door de Volksrepubliek China, werden naar verluidt, vandaag ceremonieel overhandigd aan president Chandrikapersad Santokhi in het Presidentieel Paleis.

Het ministerie van Volksgezondheid is momenteel bezig met de voorbereidingen om het vaccin nadat het is vrijgegeven, op een veilige manier toe te dienen aan de samenleving. De laatste fase van de trainingen, kunnen echter pas worden afgerond, nadat de overdracht heeft plaatsgevonden. Zodra dit het geval is, zal eerst gestart worden op één locatie, om daarna de activiteiten met Sinopharm uit te breiden naar andere plaatsen, waardoor partijen samen met hun achterban activiteiten kunnen ontplooien om hun bijdrage te leveren aan het versnellen van de vaccinatiecampagne. Minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, zei dat de keuze voor een vaccin, wordt bepaald door diverse factoren. Het beleid gaat uitwijzen hoe het wordt ingezet. Ramadhin haalde een voorbeeld van het beleid aan. “Stel dat de Sinopharm vaccin in december vervalt en het Astra-Zeneca vaccin in september. Dan is het vrij logisch, dat wij de Astra-Zeneca vaccins eerst zullen toedienen. Dat zijn de factoren waar rekening mee zal worden gehouden.” Binnenkort moet er ook een partij van het Pfizer vaccin uit Frans-Guyana beschikbaar worden. Ramadhin zei, dat hiermee de bewoners aan de oostgrens gevaccineerd zullen worden.

Anders dan bij andere vaccins, is er maar één prik van het Johnson & Johnson vaccin nodig, om volledig gevaccineerd te zijn. “Omdat het maar één shot betreft, is het logistiek beter voor het binnenland of moeilijk bereikbare gebieden,” geeft Ramadhin. “Want als je nu één doses krijgt, moet je over 8 weken terug naar het gebied om te vaccineren. Het risico is daarbij dat de mensen niet meer komen. Het kost ook heel veel geld. Dus we besparen ermee (Johnson & Johnson) als we gaan naar die gebieden.” Ramadhin benadrukte, dat al de vaccins die tegen het coronavirus beschikbaar zijn in het land, goedgekeurd zijn door de WHO. “Feitelijk maakt het dus niet zoveel uit, welke je neemt’, stelde hij. Hij haalde ook aan, dat de beschikbare vaccins niet goedgekeurd zijn om personen beneden de 18 jaar te vaccineren. “Wat je wel hebt, is dat Pfizer al goedgekeurd is voor 12 tot 18 jarigen. Andere merken zitten nu in de fase goedgekeurd te worden voor lagere leeftijden. Het gaat nog even duren”, aldus Ramadhin. Het vaccineren met het AstraZeneca-vaccin, gaat normaal door en deze week zal er meer bekend worden gemaakt over het toedienen van het Sinopharm-vaccin. In totaal zijn er reeds, 197,723 vaccinaties verricht, waarvan 161,525 mensen gevaccineerd zijn met de eerste dosis en 36,198 zijn reeds gevaccineerd met de tweede dosis van het AstraZeneca-vaccin.