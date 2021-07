Deel covid-data verloren bij brand BOG

Alarmnummer 178 binnenkort weer actief

Het gebouw van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), waarin de swab unit en de exit screening gevestigd waren, is vanochtend in de as gelegd. De melding van de brand kwam rond half vier in de ochtend binnen. Brandweerlieden van de posten Knuffelsgracht en Kwattaweg, rukten uit om de brand te blussen. Naar verluidt is de brand bij de zekeringkast begonnen. Een brandweerman die ondersteunend werk verricht bij het BOG in verband met COVID-19, zou de brand hebben ontdekt. Twee personenauto’s die bij het gebouw geparkeerd stonden, hebben brandschade opgelopen.

Radjesh Ori, waarnemend directeur van het BOG, zegt aan De Vliegende Reporter, dat niemand gewond is geraakt. Er was volgens hem wel personeel van de meldkamer aanwezig, maar dat wist zich in veiligheid te brengen. ‘’De schade is enorm, de administratieve diensten, interne controle en het secretariaat van de onderdirecteur, zijn helemaal afgebrand”, zei Ori.

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, zegt tegenover De West, dat er met man en macht aan wordt gewerkt om het alarmnummer 178, dat door de brand uitgeschakeld is, weer actief te krijgen. De fysieke locatie van 178 zal naar een andere plek verhuisd worden. Een deel van de recent verzamelde data met betrekking tot covid-besmettingen en dergelijke, is verloren gegaan.

De technische dienst moet volgens Ramadhin, nog melding doen of de overige data veilig zijn gesteld. ‘’Voor nu zullen er swab posten tegenover het afgebrande gebouw geplaatst worden en er zal gewerkt worden aan meerdere noodoplossingen om het kerncentrum van de covid-monitoring weer op rails te krijgen’’, aldus de minister. Bij de brand zijn geen vaccins verloren gegaan.