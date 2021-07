‘Volkswinkels niet om te concurreren, maar stabiliseren’

Afgelopen zaterdag is in Nickerie, op de hoek van de Hendrik- en St. Jozefstraat in Nieuw Nickerie, de tiende PL/ABOP Volkswinkel geopend. ‘’De samenwerkende politieke partijen Pertjajah Luhur (PL) en ABOP, willen met het openen van volkswinkels in de verschillende districten, de regering helpen om de prijzen van de eerste levensbehoeften in de winkels onder controle te krijgen met het aanbieden van betaalbare goederen’’, zei PL-voorzitter Paul Somohardjo bij de opening. Volgens Somohardjo willen de partijen met de volkswinkels ervoor zorgen dat de prijzen zich zullen stabiliseren. “Dat wil zeggen, als wij maximaal 10 procent nemen, dan kunnen de overige winkels niet zomaar de prijs verhogen. De bedoeling is niet concurrerend, maar meer stabiliserend te zijn”, zei Somohardjo. Hij zegt dat de Volkswinkels slechts een kleine winst maken, waardoor de prijzen laag gehouden kunnen worden. De bedoeling is om in het hele land 25 Volkswinkels op te zetten. Om de twee weken zal de winkel in Nickerie bevoorraad worden. ‘’De goederen worden nu geleverd door bevriende importeurs. Het ligt in de bedoeling om zelf de levensmiddelen te importeren’’, zei Somohardjo. Hij gaf aan dat er een naamloze vennootschap, de N.V. Volks Impex, is opgericht om te importeren en te exporteren. Er zullen 50.000 aandelen van SRD 100 worden verkocht en 5000 van SRD 1000 aan burgers die daar belangstelling voor hebben. Dit betekent dat de NV een totaal maatschappelijk kapitaal van SRD 10 miljoen zal hebben. “Met dat bedrag zullen wij proberen de goederen zelf te importen”, aldus de PL-voorzitter. Bij de opening zaterdag, stond er een lange rij mensen te wachten op het moment dat zij hun inkopen konden doen in de nieuwe volkswinkel. Velen waren zeer tevreden over het aanbod en de prijzen. ‘’Ik merkte gelijk het verschil in de prijzen’’, zei een van de klanten.