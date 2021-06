Staatsolie blijft haar best doen voor staatsinkomsten

Over het boekjaar 2020 heeft Staatsolie Maatschappij ongeveer USD 73 miljoen aan de overheid betaald. Voor dit jaar heeft het staatsbedrijf inmiddels USD 82 miljoen betaald, hoewel we nog niet eens op de helft van 2021 zijn. Veel daarvan is afkomstig van de hogere olieprijs en ook van de inzet van de werknemers van Staatsolie, die keihard hun best hebben gedaan om het bedrijf door te laten draaien, ondanks de covid-pandemie. “We vinden het dan jammer dat er eerst publiekelijk uitspraken worden gedaan en dan pas met ons wordt overlegd. Als wij eerder op de hoogte waren van deze gedachten, dan hadden wij ook onze bezorgdheden geuit en dan was het niet zo naar buiten gekomen”, zegt de algemeen directeur van Staatsolie, Annand Jagesar tegenover de krant. Jagesar: ‘’Staatsolie zal hard zijn best doen voor de staat, zodat zij veel inkomsten heeft en bij de tweede helft van het jaar zullen wij ook weer veel geld aan de staat overdragen, minimaal hetzelfde bedrag als de eerste helft. Vanuit de gemeenschap mag men ervan verzekerd zijn, dat Staatsolie echt alles doet om een bijdrage te leveren om uit de crisis te geraken. Die waardering krijgen wij vooral van het ministerie van Financiën.”

Jagesar legt verder uit, dat Suriname in onderhandeling is in het herstructureren van zijn leningen en in dat kader is het niet verstandig om publiekelijk te praten over het verkopen van de oliebronnen die nog geen inkomsten hebben gegenereerd. “Het IMF heeft terecht gezegd, dat het de olievondsten niet opneemt in zijn berekeningen, omdat het zich op het standpunt stelt, dat er een final investment decision moet zijn. Dat wil zeggen, dat er al een besluit moet zijn genomen door Total, dat zij de vondst gaan ontwikkelen en dat is er nog niet. Zo werkt de olie-industrie en dat heeft te maken met een stukje onzekerheid, want het verkenningsprogramma om te kijken of de vondst zich ver genoeg uitstrekt, is om een ontwikkeling te rechtvaardigen”, stelt Jagesar.

Total en Apache zijn nu bezig om te kijken of die olievondst uitgestrekt genoeg is om te bepalen of het de moeite waard is om tot ontwikkeling te komen. Er is naar verluidt, nog niets concreets vastgesteld en er is daardoor te veel onzekerheid met betrekking tot de huidige olievondsten, vandaar dat het IMF die niet mee heeft genomen in zijn berekeningen. “Wij zijn het eens met het IMF dat de olievondsten nog niet worden opgenomen, omdat wij geen zekerheid hebben dat de bronnen ontwikkeld worden. De financiële mogelijkheden kunnen ontstaan, wanneer er zekerheden zijn met betrekking tot de bronnen, maar die kunnen voor hetzelfde geld, ook niets waard zijn”, benadrukt Jagesar.

Offshore-ontdekkingen

In 2020 waren er drie grote offshore-olie-ontdekkingen in Blok 58 en een koolwaterstoffenvondst in Blok 52. De vondsten in Blok 58, door Staatsolie-partners Total en Apache, zijn: Maka Central-1 (januari), Sapakara West-1 (april) en Kwaskwasi-1 (juli). In januari 2021 kwam de Keskesi East-1 put nog erbij. In december 2020 kondigden onze partners Petronas en ExxonMobil een koolwaterstofontdekking aan na de succesvolle boring van de put Sloanea-1 in Blok 52. In november 2020 werd een biedronde voor acht blokken in het shallow offshore gelanceerd. Dit gebied ligt tussen de nearshore en diepe offshore. De ronde is afgesloten op 30 april 2021. Voor drie van de blokken zijn er tien biedingen ontvangen. Staatsolie zal de biedingen evalueren en het streven is om in de tweede helft van 2021, over te gaan tot het sluiten van minimaal één productiedelingsovereenkomst.