Patiënten RZW mogen bezoek ontvangen

Patiënten die met het COVID-19-virus besmet zijn en verpleegd worden in het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW), worden sedert afgelopen maandag in de gelegenheid gesteld bezoek te ontvangen. De leiding heeft bepaald dat elke patiënt op dagbasis één bezoeker mag ontvangen. Bezoekers dienen voorzien zijn van PPE, die door de dienstdoende zusters zal worden gekeurd. De bezoeker, de voorkeur van de leixding gaat uit naar de contactpersoon van de patiënt, moet voorzien zijn van de volgende PPE: neus-/mondbedekking, face shield, isolatieshort, wegwerphandschoenen en gesloten schoeisel. De PPE (persoonlijke beschermingsmiddelen) moet door de bezoeker zelf worden aangeschaft en is aldus de leiding, onder andere verkrijgbaar in bouwmaterialenzaken.

Dit besluit is volgens de leiding genomen om patiënten die in het RZW zijn opgenomen, de gelegenheid te bieden bezoek te ontvangen. De leiding hoopt op die manier het leed enigszins te verzachten. De leiding doet een beroep op de bezoekers strikt de instructies van het personeel op te volgen om eventuele misverstanden te voorkomen.