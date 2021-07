Machines, gebouwen en voorraden Fernandes Bottling vernietigd

Fernandes Bottling Company N.V. heeft vandaag in een persbericht bevestigd, dat in de nacht van 30 juni, er een felle brand heeft gewoed op het bedrijfsterrein aan de Indira Gandhiweg 12. “Deze brand heeft aanzienlijke schade aangericht aan machines, gebouwen en voorraden. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Onze prioriteit op dit moment is het samen met de brandweer, politie en andere deskundigen vaststellen van de schade en het effect op onze bedrijfsvoering. Omdat dit onderzoek nog gaande is, kunnen wij momenteel geen verdere uitspraken doen”, aldus de directie.

Naar verluidt zullen bepaalde frisdranken, waaronder Coca Cola en Sprite, geïmporteerd moeten worden, zodat er in de komende periode een schaarste kan worden voorkomen.