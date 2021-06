WHO: Ook volledig gevaccineerden moeten covid-protocollen blijven eerbiedigen

Delta-variant overheersend

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) dringt er bij volledig gevaccineerde mensen op aan, maskers te blijven dragen, sociale afstand te houden en andere COVID-19 pandemische veiligheidsmaatregelen te blijven nemen, aangezien de zeer besmettelijke deltavariant (Indiase) zich thans snel over de wereld verspreidt. “Mensen moeten zich niet veilig voelen, alleen omdat ze de twee doses hebben ontvangen. Ze moeten zichzelf nog steeds beschermen,” zei Dr. Mariangela Simao, adjunct-directeur-generaal van de WHO voor toegang tot medicijnen en gezondheidsproducten, tijdens een persconferentie. WHO-functionarissen zeiden dat ze volledig gevaccineerde mensen vragen om “op veilig te spelen”, omdat een groot deel van de wereld nog niet gevaccineerd is, en zeer besmettelijke varianten, zoals delta, zich in veel landen verspreiden en uitbraken veroorzaken.

Wat we weten over de Delta-variant

De Wall Street Journal meldde afgelopen vrijdag, dat ongeveer de helft van de volwassenen die besmet was geraakt bij een uitbraak van de deltavariant in Israël volledig was gevaccineerd met het Pfizer-BioNTech- vaccin, hetgeen de regering ertoe heeft gebracht een vereiste voor het dragen van een masker en andere maatregelen op te leggen. “Ja, je kunt sommige maatregelen verminderen en verschillende landen hebben daar verschillende aanbevelingen voor. Maar voorzichtigheid blijft geboden’, zei dr. Bruce Aylward, senior adviseur van de directeur-generaal van de WHO, tijdens de briefing. “Zoals we zien, zijn er nieuwe varianten in opkomst.” De WHO zei vorige week dat Delta wereldwijd de dominante variant van de ziekte wordt.

WHO-functionarissen hebben inmiddels gezegd, dat de variant, die voor het eerst werd ontdekt in India, maar nu in tenminste 92 landen, de snelste en sterkste coronavirusstam tot nu toe is. Ze zeiden, dat er berichten waren dat de delta-variant ook ernstigere symptomen veroorzaakt, maar dat er meer onderzoek nodig is om die conclusies te bevestigen. Toch zijn er tekenen, dat de delta-stam andere symptomen kan veroorzaken dan de andere varianten.

Deze mutatie van COVID-19 heeft de potentie om dodelijker te zijn, omdat ze efficiënter is in de manier waarop ze tussen mensen wordt overgedragen en ze zal uiteindelijk de kwetsbare personen aantasten die ernstig ziek zullen worden, in het ziekenhuis moeten worden opgenomen en mogelijk zullen sterven”, aldus Dr. Mike Ryan, uitvoerend directeur van het gezondheidsnoodprogramma van de WHO. In de VS zei president Joe Biden, dat het aantal Covid-doden in het hele land zal blijven stijgen als gevolg van de verspreiding van de ‘gevaarlijke’ deltavariant, en noemde het een ‘ernstige zorg’. Hij waarschuwde, dat vooral Amerikanen die nog niet gevaccineerd zijn, groot gevaar lopen. Er zijn meer dan zeshonderdduizend Amerikanen gestorven, en met deze deltavariant vreest Biden, dat er nog meer zullen volgen.