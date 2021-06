Veel buitenlandse winkeliers geven er de brui aan

‘Oneerlijke concurrentie vermindert’

Enkele buitenlandse winkeliers hebben onlangs aangegeven, dat ze het niet meer kunnen volhouden. De economische situatie is dusdanig, dat zij geen winst meer maken. De kosten lopen door, maar de winkeliers zeggen, steeds meer moeite te hebben om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Zij geven er de brui aan en vertrekken uit Suriname, terug naar China of eventueel naar Guyana. De voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW), Raymond Hasnoe, zegt in gesprek met de krant, dat dit een eyeopener voor Suriname moet zijn. Volgens Hasnoe zijn er de afgelopen jaren, ondanks dat men wist dat er veel te veel winkels in dezelfde branche waren, honderden nieuwe vergunningen uitgegeven.

Het is aldus Hasnoe, ook duidelijk dat een deel van de buitenlandse winkeliers alleen in Suriname was om het kapitaal. ‘’Lijfelijk waren ze hier, maar met hun hoofd waren ze in een ander land.”

Het vertrek van de buitenlandse winkeliers is volgens hem, in het voordeel van de Surinaamse winkeliers. ‘’De oneerlijke concurrentie vermindert’’, zegt Hasnoe, eraan toevoegend dat de buitenlandse winkeliers verkeerde motieven hadden. ‘’Toen het goed ging, moest je ze bij wijze van spreken zoeken met een vergrootglas. En nu daar er bijna niets meer te plukken valt, trekken ze allemaal weg. Eenmaal ze nu wegtrekken, want volgens hun verklaring kunnen ze geen winsten meer maken, hoeven ze nooit meer de gelegenheid te krijgen om terug te komen. Want geloof me, wanneer het economisch weer aantrekt, zullen ze weer op de stoep staan”, aldus Hasnoe.

Suriname werd volgens hem, als een ‘hit and run’ gezien door veel buitenlande winkeliers. ‘’Het ging alleen om geld verdienen en het overgrote deel daarvan overmaken naar het land van herkomst. Wanneer ze al genoeg hebben verzameld, gaan ze ervandoor’’, zegt Hasnoe.

‘’Ook Surinaamse winkeliers zitten nu met de handen in het haar, maar ze trekken niet weg, omdat er hoop is, dat het goed zal komen met de economie.” Hasnoe zegt dat de Surinaamse winkeliers nu harder hun best zullen doen om het gat te dichten. ‘’We kennen de noden van het volk. Surinaamse winkeliers zullen niet overbodig winst op hun producten berekenen.”

door Orsilia Dinge