Malafide tussenhandelaren ook reden voor hoge prijzen

Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), zei gisteren in het tv-programma To the Point uit, dat er drie componenten zijn die ervoor zorgen dat de prijzen in de winkels omhoog gaan. ‘’De malafide tussenhandelaren zorgen voor een hogere factuur bij bepaalde winkels’’, aldus Walden. Zij gaf aan dat onderzoek heeft uitgewezen dat er veel inefficiëntie is binnen de distributieketen. De minister legde uit dat de distributie van goederen geregeld wordt door de importeur, maar dat in de distributieketen, er ook malafide tussenhandelaren kunnen zijn. Hierdoor worden goederen van de ene plek naar de andere vervoerd waarbij elke distributeur een andere factuur hanteert. “Op een gegeven moment komen dezelfde goederen van dezelfde importeur in de winkels, maar met een factuur van een andere distributeur, waardoor de winstmarge niet meer klopt”, legde de minister uit.

Walden zei dat dit soort problemen er niet zouden zijn als iedereen zich aan de regels zou houden. Echter, als er zoveel tussenhandelaren met een hogere factuur in beeld komen, moeten zij eruit of zij moeten ook belasting betalen en zo bijdragen aan belastingopbrengsten waardoor er meer geld in de staatskas is om de gemeenschap tegemoet te komen. Een tweede reden voor de hoge prijzen zijn volgens de minister de groothandelprijzen. “December vorig jaar kostte een 20 voet container vanuit China USD 3000, maar nu een half jaar verder, kost die USD 14.000. Dat wordt doorberekend in de prijzen. De prijzen stijgen in USD en in ons land is de USD koers gaan stijgen ten opzichte van de SRD”, stelde Walden. Een derde reden is volgens de minister onzekerheid. Vanwege het verschil tussen de koers van de Centrale Bank en de straatkoers, bouwen de importeurs volgens haar, een extra risicomarge in.

“Want de handelaar geeft aan dat hij de goederen koopt tegen een koers van USD 16, maar dat de koers misschien USD 19 zal zijn tegen de tijd dat hij het geld ontvangt. Dus hij verkoopt de goederen alvast tegen een koers van USD 19.” De minister haalde aan dat dit gedeelte tot het verleden zal behoren, omdat de koers nu is losgelaten. Echter benadrukte zij dat de winstmarge gebaseerd moet zijn op een historische prijs en niet op de vermoedelijke toekomstprijs. De minister erkent dat een stabiele koers ook belangrijk is voor de handel, omdat er gepland kan worden en er geen onzekerheid ontstaat voor de toekomst. “Die onzekerheid hoeft dan niet in de prijs berekend te worden”, aldus de bewindsvrouw.

EZ-directeur Aroen Jadoenathmisier, legde uit dat basisgoederen en strategische goederen gefaciliteerd worden door de overheid door vrijstelling van invoerrechten. Volgens hem is het wettelijk vastgesteld dat elke importeur voordat hij deze goederen gaat importeren, een kostprijscalculatie moet indienen bij het ministerie. “Als die kostprijscalculatie goed is bevonden, is de importeur nu gerechtigd om die zaak te importeren op grond van hetgeen is aangeboden. Dat is dus de groothandelsprijs, waarbij in de calculatie ook is aangegeven, wat de kleinhandelsprijs zal zijn. We hebben geconstateerd dat vanuit de importeur naar de winkelier, er soms duidelijk een kostprijs is aangeven die niet altijd strookt met hetgeen vastgesteld is bij het ministerie. Bij de kostprijsanalyse geef je aan een groothandelsmarge en een kleinhandelsmarge. We baseren de prijscontrole dus op wettelijke regelingen die zeggen dat de prijzen gebaseerd zijn op de winstmarge, dus het zijn winstmarges die je moet controleren en op basis daarvan vloeit de prijs voort”, stelde Jadoenathmisier. Hij legde uit dat de winstmarge van de groothandel 10 procent is, dus de groothandel mag maximaal 10 procent winst maken en de kleinhandel 25 procent. “Als het product SRD 10 is bij de importeur en het gaat naar de winkelier voor SRD 12, mag de winkelier tussen SRD 12 en maximaal 25 procent winst op dat product maken. Vaak is het zo dat die winstmarge van de winkeliers binnen de perken is.’’ Jadoenathmisier zei dat wel gebleken is dat de winstmarge soms te hoog is. ‘’Ik weet niet wat er gebeurt, maar bij factuurcontrole blijkt dat inderdaad de koers gebruikt is dat op dat moment geldig was, dus in de distributieketen van de importeur naar kleinhandel zit er wat lucht. Dat is de hamvraag. Je kan het product niet inkopen voor SRD 1 zoals aangegeven, maar bij de verkoop aan de winkelier blijkt dat die toch een veel hogere marge heeft. Dat moet onderzocht worden”, aldus de EZ-directeur.