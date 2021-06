Hakrinbank 85 jaar

Lanceert Mopé Debit Card ook zonder bankrekening

“We realiseren ons, dat duurzame groei en ontwikkeling pas mogelijk is als iedere burger toegang heeft tot het financiële systeem. Onze innovatieve en digitale producten en diensten, zoals het Mopé betaalplatform, zullen daarin een nuttige rol inspelen”, aldus de CEO van de Hakrinbank, Rafiek Sheorajpanday. Het eerste hoogste gebouw in Suriname, met een skyline view, de Hakrinbank, is tot op heden flink gegroeid, door het online be-talingsplatform Mopé 2.0 op haar 85- ste viering te introduceren en zal de doorgroei verder worden voortgezet. Mopé dat op 1 november 2019 op de Surinaamse markt werd geïntroduceerd, is reeds getransformeerd naar een betaalrekening plus, een volwaardige bankrekening, met alle girale be-talingsmogelijkheden naar elke lokale bank.

Mensen die behoefte hebben aan financiële diensten, maar niet voorzien zijn van een bankrekening, kunnen nu met de ‘digitale wallet’ deelnemen aan het financieel verkeer. Met de Mopé app kan men gemakkelijk veilig betalen en ontvangen.

Vanuit elke lokale bankrekening in Suriname, is het volgens Sheorajpanday, nu mogelijk de Mopé wallet op te waarderen. Betalingen kunnen dus verricht worden naar elke lokale bank in Suriname en vice versa, vanuit Mopé naar elke bankinstelling in ons land. “Voor een bank is vertrouwen in de samenleving en haar klanten heel erg belangrijk, en zo ook het vertrouwen in de deugdelijkheid van het bestuur. De Hakrinbank beschouwt Mopé als een efficiënt en veilige betalingsregeling, als essentieel voor het faciliëren van economische activiteiten en bedrijvigheid”, aldus Sheorajpanday. Volgens de CEO, creëert en biedt Mopé nieuwe economische kansen aan grote als kleine ondernemers die via sociale media hun producten en diensten verkopen. Het biedt ook de mogelijkheid om online te betalen, alsook een be-taling te plegen door tussenkomst van sociale media.

Mopé Debit Card

Er is een mogelijkheid om ook via de Mopé applicatie een Mopé Debit Card aan te vragen, door de registratie te voltooien, waarna deze dan persoonlijk bezorgd zal worden door de Hakrinbank.

Men kan niet alleen beschikken over de wallet, maar ook over de debit card. Met de lancering van de Mopé Debit Card, kan men betalingen verrichten bij elk POS-apparaat. Daarenboven kan men ook geld lichten bij de ATM’s.

door Charelle Gill