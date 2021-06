Studenten avondopleidingen tasten in het duister over afronding schooljaar

De studenten van de verschillende avondopleidingen tasten in het duister over de afronding van het huidige schooljaar. Volgens de studenten moeten de examenkandidaten van het VOJ en het VOS, zich op 30 juni aanmelden voor verdere instructies. Echter heeft volgens hen, de minister met geen woord gerept over de avondopleidingen die vanwege de covid-pandemie, ook stop waren gezet. De studenten geven aan dat er ook niet is gesproken over een verschuiving van de avondklok, zodat ook zij de ruimte krijgen om hun opleiding af te ronden.

De avondklok is nu gesteld op 18.00uur en dat is een probleem voor leerlingen die ver van school wonen. De studenten geven aan, dat het daarom beter is de avondklok te verschuiven naar 20.00 uur. “Sommige studenten wonen behoorlijk ver. Rond de tijd dat wij bij wijze van spreken klaar zouden zijn met het volgen van lessen, rijden er geen bussen meer”, aldus een student tegenover de krant. Volgens haar is het ook geen optie om de lessen eerder van start te laten gaan, omdat de meeste avondstudenten werkenden zijn. “Na het werk wil je je opfrissen en wat eten, anders zit je belabberd in de klas en neem je ook niets op”, zegt de student.

Onderwijsminister Marie Levens, heeft afgelopen week bekendgemaakt, dat op 30 juni in aanloop naar de examens, de examenkandidaten van VOJ- en VOS-scholen, weer fysiek onderwijs kunnen volgen. De covid-protocollen zullen in acht worden genomen, waarbij er niet meer dan 15 leerlingen in een lokaal mogen zijn.