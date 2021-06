Opvoering grenscontrole moeilijke opgave

Import van virussen niet te stoppen

De Delta-variant (afkomstig uit India) van het COVID-19-virus, verspreidt zich nu in Nederland en andere landen. Deze variant kan door het personenverkeer met Nederland, mogelijk ook snel naar ons land overwaaien. “COVID-19 werd voor het eerst ontdekt in China en nu is het wereldwijd een angstaanjagende epidemie geworden en dit moeten we vasthouden: hoe strenger je de controle ook opvoert, import van virussen ga je altijd hebben. Ook moeten wij beseffen, dat een virus verandert. Dat is de aard van een virus”, aldus DNA-ondervoorzitter tevens arts, Dew Sharman, tegenover De West. De bestrijding van de covid-pandemie en de opvoering van de grenscontrole, is volgens hem een heel moeilijke opgave. Echter zegt hij, dat de regering zoveel mogelijk tracht het COVID-19-virus in te dammen en zo ook de controle op de virusimport, opvoert. Wel hoopt Sharman, dat het niet zover komt, dat ons land straks ook te maken zal krijgen met nog meer varianten, waaronder de Indiase variant.

De verschillende Covid-varianten die zich in andere landen manifesteren, vormen een nog groter gevaar, dan het bestaande Covid-19 virus. Hetgeen betekent, dat onze samenleving nu nog alerter en voorzichtiger zal moeten zijn. Volgens Sharman moet de bewustwording over het besmettelijke en dodelijke coronavirus en haar varianten meer opgang komen en zeker niet verzwakken.

Volgens hem is er wél een dalende trend in het percentage van besmettingen te merken, maar dat zegt nog niet dat wij te vroeg moeten gaan staan juichen. “Wij moeten het wel zo nauw nemen. Hieruit moet men tevens inzien, dat impopulaire maatregels wel kunnen leiden tot een beter resultaat. “Uiteraard verplicht het ons nu, de regels meer dan ooit na te leven. Strenger zijn jegens jezelf en omgeving zijn”, aldus Sharman. Het besef onder de burgers, ziet hij wél toenemen. “De samenleving beseft dat zij een heel speciale rol heeft bij de transmissie. We moeten dus de bestrijding van het COVID-19 virus samen tegengaan”, aldus Sharman.

Hij doet daarom een beroep op de samenleving, zich te laten vaccineren. In de eerste plaats, om jezelf te beschermen. En in de tweede plaats, omdat er dan geen enorme druk op het gezondheidszorgsysteem zal zijn en daarbij om het virus terug te dringen. De eigen verantwoordelijkheid blijft voor Sharman wél het allerbelangrijkste.