American Airlines begint op 9 september vijf vluchten naar Suriname

Copa Airlines verontschuldigt zich

Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), heeft gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) verklaard, dat American Airlines in een formeel schrijven meegedeeld heeft, per 9 september 2021 officieel te willen starten met haar vluchten van en naar Suriname. Volgens Jubithana, wil de Amerikaanse vliegmaatschappij liefst vijf keer per week op Suriname vliegen. Tijdens de openbare DNA-vergadering, wilde de bewindsman ook gelijk enkele berichten ontkrachten, met name dat de regering Copa Airlines niet langer wilde facilieren. Jubithana vertelde, dat de regering zich principieel op had gesteld, omdat Copa Airlines vanaf 13 maart nimmer teruggekeerd is, om de hier gestrande passagiers, op te halen, wat volgens Jubithana absoluut niet kan. Als gevolg hiervan, heeft deze regering geëist en gevraagd de kwestie met de vertegenwoordigers hier te bespreken. Zo is er volgens Jubithana, twee weken geleden een Zoom meeting geweest met de CEO in Panama, waarbij deze zijn excuses heeft aangeboden en vervolgens formeel een schrijven aan de regering heeft gericht.

“Copa Airlines heeft tijdens de recente zoom-meetingen haar verontschuldigingen aangeboden en wil bovendien haar vluchten naar Suriname hervatten”, aldus Jubithana.

Gezien de financiële situatie waarmee de SLM te kampen heeft, moeten wij volgens Jubithana de vliegmogelijkheden benutten, omdat het niet makkelijk is voor de SLM. benadrukte Jubithana. De SLM moet volgens Jubithana daarom gebruik maken van de vele mogelijkheden op de vliegroutes. Jubithana stelde, dat de regering nu doende is met een gerenommeerd internationaal instituut het herstelplan van de SLM te screenen en vervolgens cijfermatig te on-derbouwen. Aan de hand van de ‘haalbaarheidsstudie’, kan de SLM nieuwe financiers aantrekken. “Ook wordt het alternatief bekeken om de SLM op lange termijn deels te privatiseren of volledig te privatiseren”, aldus Jubithana.

door Charelle Gill