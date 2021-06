Etnel: ‘Herstelplan werkbaar, echte werk begint nu’

Na lange en heftige debatten heeft het Herstelplan 2020-2022, afgelopen vrijdag de zegen ontvangen van het parlement. NPS-parlementariër Patricia Etnel om een rectie gevraagd, zegt in gesprek met De West, dat het herstelplan ‘’een werkbaar plan’’ is. Volgens Etnel, is het plan ‘’dynamisch en belangrijk met alle aspecten die belangrijk zijn voor de samenleving vanaf armoedebestrijding tot ondernemerschap’’. Volgens de parlementariër is het belangrijk dat de regering alle zaken die opgenomen zijn in het herstelplan, implementeert. ‘’Daarmee begint het echte werk van het parlement ook’’, zegt Etnel.

Het herstelplan moet volgens haar, gaan leven bij de mensen zodat het goed uitgevoerd kan worden. Elk jaar zal er een evaluatie plaatsvinden om na te gaan wat er is uitgevoerd en wat beter kan. “De regering heeft duidelijkheid gegeven en alle vragen beantwoord. Het plan is er voor vandaag, morgen en overmorgen. Het parlement kan elk moment inkomen. Niet omdat het herstelplan de zegen heeft gehad, dan houdt alles op. Nu begint het harde werk”, zegt Etnel. Vanaf eind juli trekt zij naar verschillende districten en wijken om het herstelplan aan de burgers uit te leggen.

Etnel deelt mee dat zij al is begonnen met de presentaties. “Ik doe dat om van gedachten te wisselen met de samenleving, zodat we weten welke zaken we moeten meenemen bij de evaluaties. Wat is de werkelijkheid? Wat moet versterkt worden? We willen het plan niet alleen dichter bij het volk brengen, maar we willen ook weten hoe de samenleving naar het plan kijkt.” Het herstelplan is volgens Etnel, uitgebreid in het parlement behandeld, ‘’maar het volk zit niet in het parlement en veel mensen weten nog steeds niet wat het inhoudt’’.

Etnel zegt dat het daarom beter is om zelf de wijken in te gaan. “Als we naar de mensen toegaan, krijgen we duidelijkheid over zaken. Dat alles kunnen we meenemen naar de evaluatie” Etnel zegt dat ze de kick-off van haar ontmoeting met het volk in Wanica wil doen, waarna zij terugkomt naar Paramaribo. Het herstelplan duurt twee jaar. Etnel wil gedurende deze twee jaar met de samenleving in dialoog blijven om zo feedback te kunnen geven aan de regering.

-door Priscilla Kia-